Otilia Bilionera vorbește despre carieră și copii: ”Pentru mine, un copil, va însemna, clar...”

Acum însă, Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, a vorbit de planurile ei de viitor, atât ca artist, cât și în planul familiei, frumoasa cântăreață fiind încântată de cum i se arată lucrurile în aceste momente.

”Melodia pe care am lansat-o este un vis împlinit, cel puțin pentur mine. Nu de altceva, dar trebuie să recunosc că, atunci când eram mai mică, eram fana numărul 1 a lui Laurențiu Duță și a lui Dony, iar acum am început să cânt cu ei, să colaborăm. Sunt extrem de fericită de asta, mă simt foarte bine din acest motiv, iar melodia pe care am lansat-o marcează o nouă Otilia Bilionera, una care nu mai este stresată, nu mai are grija carierei și a discuțiilor despre acest subiect”, ne-a spus, în exclusivitate, frumoasa Otilia Bilionera.

În altă ordine de idei, recunoaște Otilia Bilionera, perioada care urmează este una foarte aglomerată. ”Voi lansa o duzină de piese, nu mai am timp, acum, de nimic, sunt ocupată, dar fac ceea ce îmi place. Ca să fiu sinceră, nu mai am timp nici de treburile, casei, noroc că am un bărbat înțelegător. Trebuie să recunosc, când vin de la studio, seara târziu, sunt așa obosită că nu mai pot să fac nimic, iar el mă surprinde cu mâncăruri gătite de el. E diamantul meu, trebuie să o spun... Am zis că dacă și următoarea perioadă va continua așa, o să o chem pe mama la mine, să mă ajute”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Otilia Bilionera.

În altă ordine de idei, ne-a mai mărturisit frumoasa cântăreață, relația pe care o are cu discretul ei iubit merge mai bine ca niciodată. ”Chiar dacă nu ne-am făcut, cel puțin anul acesta, planuri să ne căsătorim – deși o vom face până la urmă, dar nu acum – am discutat despre familie. Da, am vorbit și despre copii și am acceptat amândoi să mai așteptăm câțiva ani până la acel moment. Trebuie să recunosc, le respect pe artistele care își pot vedea și de carieră, și de copil, dar eu nu cred că aș putea.

Otilia Bilionera e fericita

Adică, sincer, nu îmi pun problema să îl las vreodată cu bone... Și am concerte în țări îndepărtate, nu merg până la Lehliu și înapoi, eu lipsesc cu zilele... Cu cine aș lăsa copilul? Așa că, cred eu acum, pentru mine, un copil, va însemna, clar, o perioadă în care aș renunța la carieră. Și, ca să fiu pe de-a-ntregul sinceră, oricum eu m-aș dedica total copilului, mai ales că va fi un copil foarte dorit”, ne-a mai spus Otilia Bilionera.

De fapt, reucnoaște ea râzând, Otilia Bilionera este convinsă că ar fi o mamă ”de modă veche”. ” Eu cred că educația, mai ale sîn primii ani ai copilului, îi determină viitorul. Așa că, simt eu, aș fi o mamă strictă, care pune accent pe educație, care va pune copilul pe primul plan fără să îl rpsfețe. Iar dacă e fată (râde în hohote, n. red.) va fi și mai greu, cred că abia la 16 ani va ieși singură din casă”, ne-a mai spus Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera este pregatita sa se marite, dar asteapta sa se termine pandemia

Otilia Bilionera și iubitul se vor căsători după pandemie

”Eu mi-am dorit să călătoresc, să fiu cântăreață, dar va trebui să fac și pasul acesta, al căsătoriei. În primul rând, pentru că sunt singurul copil la părinți. Nu îmi voi păstra numele, dar ei își doresc foarte mult să mă vadă mireasă. Ei au fost la foarte multe nunți, și vor veni toate rudele din Moldova și la mine. Eu i-am spus manmei că nu știu dacă voi face nuntă, că voi face doar cununia civilă, o petrecere privată, dar mama a izbucnit. ”Cum, de ce, eu am fost toată viața la nunți, am dat atâția bani la nunți și tu, fata mea, copilul meu, nu faci nuntă? Nu se poate”, mi-a spus mama. O să fac o nuntă și la Moldova, mama lui e și ea moldoveancă, deci știe să și joace”, ne-a spus, râzând, Otilia Bilionera.