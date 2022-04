Otilia îți ghicește cifra norocoasă! Artista a lansat „Lucky No.7”, o piesă dance care forțează vara - VIDEO

lansat vineri, 8 aprilie, „ Lucky No. 7”, o piesă dance – pop, cu un videoclip pe măsură. Compusă alături de Sasha Lopez, Johnny Made This și Iraida, „ Lucky No. 7 ” se numără printre piesele care forțează vara și care ne îndeamnă la distracție.

„ Mă bucur din suflet să cânt această piesă compusă de Sasha Lopez împreună cu Johnny și Iraida, în studiourile Mattman Music. Sper ca « Lucky No.7 » să fie și pe placul vostru, să o dați cât mai tare în difuzoare și să ne distrăm împreună ”, a declarat Otilia.

Considerată una dintre cele mai iubite și cunoscute artiste din Europa de Est, Otilia se bucură de un succes colosal. „ Bilionera ”, piesa lansată în anul 2014, este cea care i-a făcut cunoștință cu topurile din Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru și Rusia. Debutul impresionant al Otiliei a transformat-o pe artistă într-un superstar internațional, cu sute de mii de urmăritori pe platformele de socializare și 1,8 miliarde de vizualizări pe YouTube.