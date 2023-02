Ozana Barabancea, despre pasiunea sa pentru accesorii! Nu apare niciodată fără: „O femeie care poartă tot timpul ceva pe cap este mult mai elegantă”

In articol:

Ozana Barabancea este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Aceasta este profesoară de canto și solistă de jazz, dar și jurată la unul dintre cele mai cunoscute show-uri TV. Artista a vorbit despre pasiunea sa pentru accesorii, dar și despre ce reprezintă acestea pentru ea.

Citește și: Ozana Barabancea, cunoscută deja pentru că își editează fotografiile, a postat o imagine needitată! Fanii au comentat imediat

Ozana Barabancea, totul despre pasiunea sa pentru accesorii

Ozana Barabancea este o adevărată prezență în lumea mondenă, iar fiecare apariție a sa este de-a dreptul impecabilă. Vedeta este tot timpul văzută cu câte ceva în păr, dar și cu câte o cruciuliță la gât. Solista a mărturisit că are acasă două geamantane pline de accesorii pentru păr și mai are de gând să își cumpere, dar și că deține peste 100 de cruciulițe de care este foarte atașată. Aceasta consideră că o femeie elegantă este aceea care are tot timpul capul acoperit cu ceva, iar dragostea pentru cruci a venit în momentul în care un fizician i-a spus că Lumina Sfântă are forma unui astfel de obiect.

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

„Am foarte multe accesorii de păr, pentru că eu consider că o femeie care poartă tot timpul ceva pe cap este mult mai elegantă și distinsă. Pornind de la Maica Domnului, care a avut tot timpul ceva pe cap, orice femeie care poartă un accesoriu care acoperă podoaba capilară este protejată. Am două geamantane de accesorii de păr și în continuare voi avea altele noi, pentru că voi cumpăra. Cât despre cruci, am o colecție impresionantă, de peste 100 la număr, de toate formele. Îmi plac crucile mele, am aflat de la un fizician foarte credincios, nu-i spun numele, că Lumina Sfântă este suprapunerea câmpului magnetic electric, iar această suprapunere are loc în formă de cruce. Și atunci am zis, clar, crucea înseamnă, de fapt, lumină! Le prefer pe cele ortodoxe. Sunt foarte atentă la design”, a declarat cântăreața, potrivit Viva.

Citește și: Ozana Barabancea și-a dat fostul soț în judecată! Care ar fi fost motivul pentru care vedeta ar decurs la acest gest?

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Cum se înțelege vedeta cu fiica sa

În urmă cu 19 ani, Ozana Barabancea dădea naștere unei fetițe superbe, pe care a educat-o în spiritul credinței. Acum, cele două se înțeleg foarte bine, iar pasiunea pentru cruci a mamei sale s-a transmis și la Gloria, care poartă și ea una la gât. Artista a mărturisit că își lasă fiica să împrumute de la ea orice accesoriu își dorește, ba chiar ea i-a făcut cadou o cruciuliță cu diamante și una cu perle.

„Și fiica mea poartă o cruce. În viața mea nu am avut diamante, dar când am primit niște diamante cu un prilej, i le-am oferit ei pe o cruce. Și, de atunci, Gloria, fiica mea, poartă la gât crucea cu diamante. De Sfântul Mihail și Gavril, i-am oferit o cruce de aur cu perle de foarte bună calitate. Pe cea cu perle încă nu a apucat să o poarte. Crucile mele sunt și ale ei. Oricum, toate plăcerile mele sunt și ale ei”, a mai adăugat aceasta.