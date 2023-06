Ozana Barabancea, pregătită să stea departe de fiica sa: „Dacă vrea să plece”. Ce planuri are Gloria, după examenul maturității?

In articol:

Ozana Barabancea este una dintre cele mai cunoscute vedete din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes în lumea televiziunii, fiind apreciată pentru talentul și carisma de care a dat întotdeauna dovadă.

Totodată, artista se poate mândri și cu cei doi copii ai săi, Gloria și Andrew.

În aceste momente, vedeta își susține fiica și este alături de ea deoarece Gloria se pregătește cu pași repezi de examenul maturității, dar și de admiterea la facultate.

Ce facultate a ales Gloria?

Ca oricare alt părinte, Ozana Barancea își dorește tot ce este mai bun pentru fiica sa, motiv pentru care o va susține în viitoarea sa carieră. Se pare că Gloria își dorește să îi calce pe urme mamei sale întrucât va da admitere la Conservator, însă până atunci se pregătește de Bacalaureat.

Întrebată dacă are emoții pentru fiica sa, cunoscuta vedeta a mărturisit că nu, mai ales că a muncit foarte mult și are încredere că totul o să fie foarte bine.

„Pentru Gloria? Nu, pentru că muncește foarte mult, dar sperăm că greva asta o să se termine, să ne liniștim și noi un pic. Să dăm și noi BAC-ul, să dăm și noi admiterea, să fie toate lucrurile în mod firesc. La asta mă gândeam… că după ce o să știm sigur că o să dăm și BAC-ul, o să fie foarte bine.”, a spus Ozana Barabancea pentru viva.ro.

Pe de cealaltă parte, fiica Ozanei Barabancea recunoaște că are emoții, însă acest lucru este normal pentru orice alt elev aflat în aceeași situație. În ceea ce privește planurile de viitor, Gloria spune că pentru moment își dorește doar să ia admiterea la Conservator.

„Planurile mele sunt să dat admiterea și să o iau cu brio. Asta îmi doresc. Și mai departe veți vedea.(...)Puține emoții am. Dar ce elev nu are emoții? E BAC-ul! Dar e ok, ne descurcăm.”, a spus Gloria pentru sursa menționată anterior.

Mai mult decât atât, după Bacalaureat și admitere, Gloria Barabancea are nevoie și de o mică pauză, motiv pentru care va pleca într-o mică vacanță, însă deocamdată nu are un plan bine stabilit în acest sens.

„Așa, într-o mică vacanță, plec și eu puțin. Apoi mă întorc.”, a mai spus fiica Ozanei Barabancea.

Totodată, vedeta de televiziune este o mamă extrem de îngăduitoare și o lasă pe fiica ei să facă tot ce vrea, motiv pentru care spune că o va susține, în caz că își dorește să plece în vacanță.

„Eu o las să plece unde vrea. Dacă o să vrea să plece undeva, eu o susțin.”, a adăugat mezzosoprana.

Ozana Barabancea și fiica sa, împreună pe scenă

Mezzosoprana și fiica sa, Gloria, împărtășesc aceeași pasiune și anume, muzica. Acesta este și motivul pentru care Gloria își dorește atât de mult să dea admitere la Conservator. Mai mult decât atât, cele două au urcat de foarte multe ori pe scenă împreună, lucru de care Ozana Barabancea nu poate să fie decât mândră.

Fiica sa a mărturisit că, deși este emoționant să fie alături de mama sa pe scenă, este și foarte frumos, mai ales că se completează perfect și fac o echipă foarte bună.

„Este emoționant, dar este foarte frumos. Eu mă simt foarte bine cu ea pe scenă și învățăm una de la alta. Ne completăm. E foarte frumos. Facem o echipă foarte bună și foarte frumoasă amândouă.”, a mai spus fiica Ozanei Barabancea pentru aceeași sursă.