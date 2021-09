Pacientă infectată cu COVID, mesaj cutremurător de pe patul de spital: "Nu așteptați..."

In articol:

O femeie de 31 de ani a transmis un mesaj cutremurător de pe patul de spital. Alexandra Blankenbille s-a infectat cu noul coronavirus, iar starea ei de sănătate s-a înrăutățit pe parcurs. Din păcate, nu a mai putut lupta cu virusul nemilos.

Pacientă infectată cu COVID, mesaj cutremurător de pe patul de spital

Alexandra Blankenbiller, din Florida, avea doar 31 de ani când virusul i-a luat viața. De pe patul de spital, tânara a făcut un videoclip pentru contul său de Tik Tok. Aceasta și-a încurajat urmăritorii să se vaccineze anti-COVID, întrucât doar aceasta este singura soluție. Din păcate, aceasta nu a apucat să se imunizeze.

"Nu mai am energie să vorbesc, așa că voi încerca să fac asta rapid. Nu m-am vaccinat. Nu sunt anti-vaxxer. Încercam doar să mă documentez (n.r. înainte de a mă vaccina). Eram speriată. Am vrut ca eu și familia mea să ne vaccinăm în același timp. Și, așa cum sunt sigură că știți, este greu să îi convingi pe toți să fie de acord pe un subiect, dacă oamenii simt diferit. Deci, cred că a fost o greșeală. Nu ar fi trebuit să aștept. Dacă sunteți chiar şi 70% siguri că doriți să vă vaccinaţi, faceţi asta. Nu așteptați. Sper că poate aşa, dacă vă vaccinaţi, nu veţi ajunge la spital, cum am păţit eu, în regulă?", a spus femeia.

Nouă zile mai târziu, clipulețul ei ajungea să aibă 1 milion de vizualizări. Tot atunci, acesta pierdea lupta cu virusul nemilos.

Prietenii Alexandrei au transmis doar cuvinte despre amica lor.

„Cel din urmă videoclip arată mult din cum era ea, ca persoană. Era altruistă- genul de persoană care și-a petrecut ultimele zile pentru a-i ajuta pe alții.”, susține sora acesteia.