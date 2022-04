Pacienți care așteaptă cu orele în urgențe și personal insuficient. Ce măsuri s-au luat în spitalul în care un președinte de consiliu județean a intrat deghizat în pacient? | EXCLUSIV

In articol:

Luni, 11 aprilie, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a publicat un clip filmat în Spitalul de Urgență Deva, pe pagina sa de Facebook, în care se vede modul în care a fost primit ca pacient de personalul UPU.

Emil Stoica, managerul SJU Deva: „Reproșez lipsa de reacție.”

Acesta a așteptat aproape o oră pe holurile spitalului până să fie întrebat ce problemă are, deși a spus că-i este rău.

Laurențiu Nistor, care este și liderul organizației PSD Hunedoara, a scris pe Facebook că a vrut să se convingă singur de modul în care sunt tratați pacienții, după ce ar fi primit mai multe sesizări din partea oamenilor. Nistor s-a deghizat înainte de a intra în spital și a avut de răbdat 45 de minute până să fie dus la triaj.

Contactat de redacție WOWbiz.ro, managerul Spitalului de Urgență din Deva susține că personalul pur și simplu nu a știu ce să facă în cazul pacientului „surpriză”.

„Cele mai multe plângeri nu sunt justificate, pentru că și cu COVID-ul, și peste tot în țară, nu numai aici, pacienții așteptau o grămadă de timp. Stăteau câte 6-7 ore...Dânsul nu a fost la triaj. Este o asistentă care face fișa de observație, indiferent cine vine. În funcție de gravitate, duce pacienții imediat în cabinet sau îi preia când are posibilitatea. Nefăcându-i fișă, ai noștri, din interior, n-au știut de pacient decât atunci când au ieșit afară. Ce reproșez eu? Faptul că, atunci când a ieșit asistentul și l-a întrebat de ce nu are fișă, n-a mai rezolvat problema, nu a avut o soluție. Fără fișă, nu l-a băgat nimeni în seamă, nu au finalizat problema. Reproșez lipsa de reacție.(...) Tot personalul care a fost în tura respectivă a primit sancțiune. Am înlocuit-o pe șefa de la urgențe cu un alt medic. Doctorița care n-a știut să gestioneze cazul, ultima care l-a văzut și nu a hotărât nimic, va intra în comisia de disciplină. Și pentru că a avut un ton ridicat și a fost agitată”, a declarat Emil Stoica, managerul SJU Deva, pentru WOWbiz.ro.

Emil Stoica: „Faptul că nu s-a întâmplat nimic a fost un noroc pentru noi, că alții au luat foc!”

După vizita sub acoperire a președintelui CJ Hunedoara și mustrarea pe care a primit-o conducerea spitalului, managerul Emil Stoica a schimbat-o pe Șefa Unității de Primiri Urgențe, Dr. Mihaela Gherman, cu Dr. Lionel Duțulescu. Cu toate acestea, Stoica motivează situația din spital prin lipsa de personal și dificultăție la angajarea mai multor medici și asistenți la UPU.

„Pe de altă parte, personalul acesta, cu 9 medici și cu nu știu câți asistenți a tras în pandemie până i-au sărit ochii. Am avut sute de pacienți care nu mai știau unde să alerge. Am gestionat cu greu situația asta, dar am gestionat-o. Sunt foarte epuizați și nu doar ei. Acum nu e normal să-i dau afară, pentru că a fost o chestie izolată. Nici nu m-am gândit să iau alte măsuri, pentru că n-am pentru ce! Au greșit doar prin faptul că au lăsat pacientul să stea degeaba fără să-i facă măcar o fișă.(...) Se întâmplă din cauză că n-avem personal suficient, medici nu sunt suficienți. Am scos de patru ori la concurs posturi de medici de urgență...n-a venit nimeni! Asistenții și medicii sunt prea puțini pentru volumul de muncă de acum.(...) Faptul că am văzut toți acești pacienți, i-am tratat, n-am lăsat pe nimeni pe margine și nu s-a întâmplat nimic a fost un noroc pentru noi, că alții au luat foc! Hai să vedem și latura asta!”, a mărturisit Emil Stoica.