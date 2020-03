Pamela de România, dansatoarea care a făcut senzație în cariera ei cu mișcările din buric și care a fost în centrul unor scandaluri amoroase de proporții, a decis să spună, definitiv, adio României.

Dansatoarea libaneză Pamela, pe numele său real Ferial El Amin, a făcut senzație în showbiz-ul românesc ani la rândul. Cu toate acestea, de ceva vreme încoace, problemele ei au devenit din ce în ce mai mari, iar succesul pe care îl avea în lumea agitată a showbiz-ului a devenit istorie. Fără bani, cu datorii uriașe, cu probleme de sănătate și ghinioane în lanț în viața amoroasă, dansatoarea Pamela de România a luat o decizie cât se poate de curajoasă. Mai exact, de câteva zile, ea a renunșat definitiv la România și, în plin Brexit, cu complicațiile de rigoare, s-a mutat în Marea Britanie, în Londra.

”Sunt de o lună aici, deja, dar este foarte greu”, a spus dansatoarea Pamela de Romînia unor prieteni de-ai săi, pe contul său de socializare, anunțând totodată că este singură acolo și că singura persoană cu care mai ține legătura este fiul său.

Pamela de România, viață de coșmar

Până acum, viața Pamelei de România a părut să fie una parcă desprinsă din tragediile grecești. "Cel de-al doilea soț mi-a murit în brațe, la o vârstă foarte fragedă, a făcut infarct. 6 luni de zile am dormit la mormântul lui. Eram însărcinată cu el, iar socrii mei ar fi vrut să mă căsătoresc cu fratele lui, după moartea lui Ali. Nu am acceptat și am fugit de la ei de acasă, apoi am pierdut copilul. (...) Sora mea are 12 ani de când a murit, era bolnavă, avea și probleme de familie și am pierdut-o”, a spus dansatoarea Pamela, acum ceva vreme, la ”Acces Direct”.

De asemenea, Pamela a fost nevoită să facă rost de o sumă mare de bani din cauza decesului mamei sale, dansatoarea încercând să îi facă o înmormântare creștinească. Apoi, dansatoarea Pamela de România s-a recăsătorit, dar soțul ei, după doar câteva luni de relație, a fugit de acasă și au divorțat.