Până la ce oră vor rămâne deschise terasele? Răspunsul dat de Florin Cîțu

In articol:

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi seara, 13 mai, că din data de 15 mai se va renunța la restricțiile de circulație pe timpul nopții și purtarea măștilor în spațiile deschise, cu excepția pieţelor, târgurilor şi staţiile de autobuz. De asemenea, putem deja să vorbim despre prima etapă de relaxare a restricțiilor.

Tot de sâmbătă, magazinele se vor întoarce la programul lor obișnuit. În ceea ce privește terasele, premierul Florin Cîțu a mărturisit că nu vor fi deschise pe tot timpul nopții.

„Veţi vedea decizia diseară, dar nu vor rămâne toată noapte, asta este clar. Încă nu”, a declarat Florin Cîţu, în urma unei întâlniri în județul Suceava, cu reprezentanţii HORECA.

Pim-ministrul a adăugat că noile măsuri de relaxare vor fi anunțate oficial vineri seara, în urma unei ședințe de Guvern. „Avem şedinţa de la 20.30. Voi avea un briefing de la ora 21.00. Deja am pregătit decizia CNSU, hotărârea de Guvern. Nu rămâne decât să le adoptăm”, a declarat Florin Cîțu.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Premierul Florin Cîțu, declarație de presă [Sursa foto: Captura Video]

Florin Cîțu, despre relaxarea restricțiilor de la 15 mai

Florin Cîțu a făcut primele declarații despre relaarea restricțiilor de la data de 15 mai. Prim-ministrul a mărturisit că a avut mai multe discuții cu președintele Klaus Iohannis, iar aceste relaxări vin în contextul indicatorii arată rezultate bune.

Citeste si: Barurile, cafenelele, cluburile și discotecile deschise de la 1 iunie pentru cei vaccinați. Florin Cîțu, noi precizări

„Ar trebui să ne uităm a câta oară mi se spune că sunt prea optimist. Anul trecut mi se spunea că sunt prea optimist când am spus că vom lua măsurile cele mai bune ca să evităm o criză economică. Am avut cea mai mare creştere economică. Am avut încasări la buget anul acesta. Am câştigat încrederea investitorilor străini.

Când am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi discuţiile pe care le-am avut cu domnul preşedinte şi am zis că luăm în calcul să extindem indicatorii la care ne uităm. Dacă avem rezultate bune la aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme”, a declarat Florin Cîțu, pentru un post de televiziune.