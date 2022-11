„Până și perdelele sunt roz” Emily Burghelea a vorbit în sfârșit despre sexul bebelușului! Internauții au fost primii care au aflat

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Emily Burghelea va aduce pe lume cel de-al doilea copil, blondina fiind deja mămica unei fetițe, Amedea pe numele său. Tânăra și soțul său, Andrei, și-au propus să afle sexul celui de-al doilea copil în cadrul unui eveniment bine organizat, însă din cauza unor mici probleme, cei doi parteneri nu au aflat nici până acum dacă vor fi

părinții unei fetițe sau unui băiețel.

Ei bine, însă, recent, Emily Burghelea a făcut din nou o vizită în cabinetul medicului, pentru un ecograf, fiind însoțită de această dată de fiica sa. După control, tânăra a făcut o postare pe Instagram, acolo unde a mărturisit că este, la rândul său, nerăbdătoare să afle dacă va avea o fetiță sau un băiețel.

„Amedea nu mai are răbdare, vrea să știe dacă va avea o #sorăpentruamedea sau un #fratepentruamedea dar după cum se vede, până și perdelele sunt roz iar patul este albastru”, a scris Emily Burghelea, pe Instagram.

Emily Burghelea și fiica sa, Amedea [Sursa foto: Instagram]

Care este motivul pentru care Emily și soțul său nu au mai aflat sexul bebelușului

În urmă cu ceva timp, Emily Burghelea a anunțat fericită că urmează să afle sexul celui de-al doilea copil, căci alături de soțul său, Andrei, a organizat o petrecere pentru a primi această veste. Totul era pregătit, însă din cauza unor probleme evenimentul nu a mai avut loc, așa că și cei doi părinți sunt încă nerăbdători să afle dacă vor avea o fetiță sau un băiețel.

"Nouă ne plecau chiriașii, ne-au anunțat că pleacă în weekend.Sâmbătă de dimineață, trebuia să avem casa gata. Am zis: perfect, facem acasă. Pe relaxare, pe chill, frumos, cu prietenii apropiați, cu familia. Chiar dacă ne-am gândit să facem mai restrâns. Am comandat decor, baloane, litere, recuzite. Invitații, toată lumea chemată. Am primit apoi mesaj de la chiriași, au zis: știți, nu vă supărați pe noi, nu putem să eliberăm casa. Nu suntem gata cu bagajele. Ne-am dus acolo… Ce era acolo, dezastrul de pe lume. Haos general, cutii, cum e la mutare.

În momentul ăla am avut un șoc. Am venit cu baloanele, dar unde să mutăm baloanele, că nu aveai loc nici să muți un ac. Am avut un șoc pentru câteva ore. Nu știam cum să reacționăm, pentru că toată lumea era chemată, totul era planificat. Am zis că mutăm pe duminică.

Duminică dimineață, când ne-am trezit, a venit ditamai ploaia. Ideal era să facem în curte, în casă nu puteam să facem cum aveam plănuit, pentru că murdăream foarte mult. Ieri, ne-am trezit în situația să amânăm din nou gender reveal-ul. Iarăși, sună toți invitații, spune-le că se anulează. Acum trebuie să așteptăm o zi cu soare să facem gender reveal-ul. Doi la mână, sper să nu închiriem casa până iese soarele. Este un ditamai tămbălăul.", a declarat Emily Burghelea, pentru fanatik.ro.