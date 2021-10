Pandemia COVID-19 l-a lăsat pe Donald Trump mai sărac. Miliardarul și-a pierdut locul în clasamentul Forbes, prima dată în ultimii 25 de ani

In articol:

După aproximativ un sfert de secol, Donald Trump, fostul președinte american a ieșit din clasamentul Forbes al celor mai bogați 400 de americani, din cauza pierderii a 600 de milioane de dolari.

Cifrele anterioare pandemiei arată că averea lui Trump a suferit acestă scădere din cauza deciziilor magnatului de a nu-și extinde investițiile și în alte sectoare, în afara celui imobiliar, arată Forbes.

Evoluția averii lui Trump, din 1996 a fost reprezentată printr-un grafic, care arată că, deși au existat suișuri și coborâșuri, totuși averea sa a rămas constantă până în 2015.

Averea sa este aceeași ca anul trecut, dar cu o scădere covârșitoare față de ce avea la începutul președinției sale.

De la 3,7 miliarde de dolari, în 2016, averea fostului președinte a scăzut la 3,1 miliarde de dolari, în 2017, rămânând constantă până în 2018 și 2019, arată Forbes.

Cine este de vină de ieșire din clasament a fostului președinte, Donald Trump?

Chiar dacă mai mulți consilieri de ai săi l-au sfătuit încă de la începutul președinției sale, din SUA, 2016 să investească în mai multe domenii, acesta nu i-a ascultat, devenind acum singurul vinovat de ieșirea din clasament.

Este cunoscut cât de mult ține Trump la acest tip de clasamente și evaluari, ce sunt o dovadă clară a succesului său.

Omul de afaceri are datorii majore, iar situația sa financiară va scădea din ce în ce ai mult, în următorii ani, arată The New York Times.

Cum arată topul listei Forbes?

Binecunoscuta listă îl are în frunte acum, pe Elon Musk, fondatorul Tesla, cu o avere de 222 miliarde de dolari.

Acesta l-a depășit în urmă cu o zi pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care se laudă cu o avere de 201 miliarde de dolari.

Clasamentul miliardarilor este urmat de CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg (134.5 miliarde), Bill Gates (134 miliarde) și Larry Pge (123 miliarde) pe a cincia poziție.

Turnul Trump de pe Fifth Aveune [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Donald Trump?

Trump a venit la Casa Albă după victoria în fața lui Hillary Clinton, la alegerile prezidențiale din 2016. Mandatul său a durat până în 2020, când a fost înlocuit de Joe Biden.

Donald Trump și soția sa Melania formează un cuplu din 2005, relația lor devenind plină de controverse, dar și o emblemă a eleganței.

Acesta este cunoscut pentru cariera sa de peste 45 de ani, în afacerile imobiliare. Clădirile cunoscute și emblematice, cum ar fi Turnul Trump de pe Fifth Avenue, în Manhattan, Trump Tower Chicago și Mar-a-Lago, un club privat din Palm Beach sunt printre cele mai cunoscute clădiri deținute de fostul președinte SUA. Pe lâgă acestea, fostul ocupand al clasamentului Forbes deține un portofoliu de hoteluri, clădiri și terenuri de golf, în întreaga lume.