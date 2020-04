Soțul Andreei Esca a împlinit 50 de ani, dar momentul nu a fost sărbătorit așa cum și-ar fi dorit cei din familie. Pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile unei petreceri cu prietenii, la restaurant, astfel că Esca și Eram au stat acasaă, alături de copiii lor, Alexia și Aris. “Ti-am zis eu ca n-o sa fie usor la 50, dar nu ma asteptam chiar la asta. Si nici hashtagul #bepositive nu se prea potriveste. Happy Birthday, anyway”, i-a urat Andreea lui Alexandre. Cei doi s-au însurat în vara lui 2000, astfel că, în curând, vor sărbători 20 de ani de la eveniment.

Citeste si: Andreea Esca, facuta praf de Iulia Albu! "Parca e la o petrecere a sarmalelor!" - Vezi cine a fost BAU, dar si WOW!

Citeste si: Andreea Esca a pătimit crunt din cauza iubirii: „Sufeream ca un câine. Nu erau prea multe ocaziile ca să fii sigură că te place”

“Noi suntem cu picioarele pe pământ, nu suntem chiar cei mai romantici din lume și într-o după-amiază a venit așa cu un inel și m-a cerut de nevastă. Aveam 28 ani, normal că am răspuns pe loc! Lucrurile trebuie făcute la un moment dat în viață și dacă ai norocul cum am avut eu să te îndrăgostești și să îți construiești o familie, cu atât mai bine”, a povestit Andreea Esca, la un moment dat, în cadrul unei emisiuni televizate. (vezi cum a detronat-o Vulpița pe Andreea Esca)

Soțul Andreei Esca a împlinit 50 de ani: ”Prima dată l-am văzut la o petrecere"

”Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni şi mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut aşa de frumos şi am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soţie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentaţia noastră la Pro Tv pe vremea aceea şi mi-a zis: ştiu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ţi-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat şi am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoştea pe omul care avea această fabrică….I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună şi mie, că trebuie să merg neapărat.”, a mai spus Esca.

„M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanţă şi am înţeles că era într-o relaţie. Am văzut că nu reacţionează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă şi zic: taci că îl sun acum şi îi spun că îmi trebuie uşă, că aveau şi uşi la fabrica aceea”, a încheiat Andreea Esca.