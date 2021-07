Papa Francisc a fost internat la spital în Roma. Suveranul Pontif va fi operat pentru inflamația colonului

Papa Francisc [Sursa foto: MediaFax Foto] 19:18, iul 4, 2021 Autor: Loredana Dobre

Papa Francisc în vârstă de 84 de ani a fost internat duminică după-amiază în spitalul Gemelli, din Roma, unde va fi operat la colon, a anunțat purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni.

Papa Francisc va fi operat la colon

Acesta este spitalizat pentru prima oară de la alegerea sa ca Suveran Pontif în 2013.

Suveranul Pontif suferă de o posibilă inflamare dureroasă a diverticulului, hernie sau pungi care se formează pe pereţii sistemului digestiv şi cresc cu frecvenţă odată cu vârsta, notează News.ro. Potrivit purtătorului de cuvânt, operația era „programată”, însă până în acest moment nu a fost anunțată data exactă a intervenției. Totuși, la sfârșitul acesteia va fi publicat un buletin de sănătate.

Cu doar câteva ore înainte de internare, Papa Francisc a vorbit mulțimii din Piața San Pietro pentru binecuvântarea de duminică și părea să fie bine, notează Reuters. Mai mult, un alt anunț făcut astăzi confirmă vizitele Suveranului Pontif în Ungaria și Slovacia, în luna septembrie a acestui an.

Papa Francisc a trăit cu un singur plămân din adolescență

Papei Francisc i-a fost extirpat lobul superior al plămânului drept la vârsta de 21 de ani.

Într-un interviu acordat în 16 februarie 2019 jurnalistulului Nelson Castro pentru cartea sa despre sănătatea Papilor, „La salud de los Papas”, Suveranul Pontif a vorbit despre operația suferită la plămâni , declara atunci Papa Francisc, notează Hotnews.ro.

Aceasta preciza că recuperarea a fost completă. „Nu am simțit niciodată limitări în activitățile mele. Chiar și în diferitele călătorii internaționale, nu am fost niciodată nevoit să limitez sau să anulez niciuna dintre activitățile planificate. Nu am simțit niciodată oboseală sau dificultăți de respirație (dispnee). După cum mi-au explicat medicii, plămânul drept s-a extins și a acoperit întregul semitorace lateral”, mai spunea Suveranul Pontif.

Papa Francisc mai suferă de probleme la şold şi de sciatică, ceea ce îi îngreunează mersul. Totuși, problemele intestinale datează de mai mulți ani. În 2014, el și-a anulat în ultimul moment o vizită din această cauză.

