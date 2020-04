In articol:

Astfel, aflat, susțin sursele WOWbiz.ro, într-o situație dificilă cel puțin din punct de vedere financiar, George Burcea a găsit inspirație să mai și creeze...

”Dacă actorii, muzicienii, dansatorii din instituțiile publice stau acasă având salariul plătit, e o mare problemă în schimb cu artiștii independenți, care nu mai au din ce trăi. Ei nu au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, și rămân fără surse de venit şi fără nici o protecţie socială. Este just ca aceștia din urmă să fie tratați ca antreprenori ai propriului lor talent și să primească aceleași compensații ca cei din zona economică, deoarece utilitatea lor publică este consacrată prin Constituție (art. 33, dreptul la Cultură). Statul român trebuie așadar să-i protejeze și pe ei ca pe orice alt antreprenor", susține petiția pe care George Burcea a încercat să o popularizeze.

Și, cum, momentan nu s-a întâmplat nimic, situația actorilor independenți este una dificilă. Iar George Burcea este exact în respectiva situație, iar confortul pe care îl avea pe când locuia și era întreținut de Andreea Bălan este istorie. De altfel, din situația sa pare să se fi și inspirat pentru o poezie pe care a publicat-o, vremelnic, pe contul său de socializare. Iar versurile care se repetă ca lait motiv sunt ”Se sting actorii de foame”.

De altfel, ne-au explicat sursele noastre, Situația lui George Burcea este una dificilă. ”Încearcă să facă rost de bani, se împrumută de la amici și speră să revină cât mai repede pe scenă, altă variantă de a face banii necesari pentru a trăi nu are”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan, despre George Burcea, în plin divorț: ”Un adult flamand”

”Fericirea si iubirea se invata in copilarie atunci cand esti iubit de catre parintii tai. Daca nu ai parte de iubire cand esti mic, mai tarziu in viata nu vei sti sa fii fericit, nu vei sti sa iubesti si sa accepti iubirea celor din jur. De la parintele de acelasi sex cu tine, ar trebui sa inveti iubirea de sine, iar de la parintele de sex opus, iubirea fata de un partener. Un copil lipsit de mangaieri, aprecieri, blandete si iubire, va deveni un adult flamand, ratacit prin viata, care va cauta mereu ceea ce nu a avut cand era mic, va avea repere eronate, va fugi din anumite situatii dificile, va lua decizii nepotrivite vietii sale, va sabota si va proiecta pe orice partener neajunsurile sale sufletesti”, a scris Andreea Bălan.

Andreea Bălan, divorț sigur de George Burcea

”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Cu toate acestea, chiar dacă mai suferă acum, Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte.

George Burcea, soțul Andreei Bălan, prins la volan cu droguri

George Burcea, conform comunicatului Poliției, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital, pentru teste suplimentare, nu în casa în care era așteptat de fetițele lui și ale Andreei Bălan.

”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se menționează în comunicatul emis de poliție. Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, George Burcea va fi nevoit să ofere explicații cât se poate de coerente polițiștilor pentru a se afla de unde provine substanța consumată.

De altfel, știrea referitoare la ceea ce i s-a întâmplat lui George Burcea pare să aducă lămuriri suplimentare cu privire la despărțirea dintre Andreea Bălan și actor, fanii vedetei reacționând la modul cel mai dur cu privire la comportamentul bărbatului.

Andreea Bălan pare să fi realizat că nu sunt multe șanse ca mariajul ei să fie salvat, mai ales în lumina ultimelor informații, vedeta fiind din ce în ce mai tristă, având postări pe conturile ei de socializare din ce în ce mai explicite cu privire la ceea ce se petrece între ea și George Burcea. ”Liniștea nu e goală, e plină de răspunsuri”, a notat Andreea Bălan după ce a încercat în van să vorbească cu soțul ei, George Burcea, atunci când el și-a vizitat fetele. Și, parcă dorind să transmită că este într-o situație dificilă, la o altă fotografie, Andreea Bălan a indicat că încearcă să fie puternică: ”Nu știi niciodată cât de puternic ești... până când a fi puternic este singura alegere pe care o ai”.

Andreea Bălan și George Burcea, divorț! Artista a luptat pentru mariajul ei

”Nu mai pot comunica așa cum o făceau, Andreea suferă foarte tare din cauza asta, mai ales că, atunci când vine vorba de George, este mai înțelegătoare ca niciodată. Ea, culmea, îl și înțelege, știe că pentru el, probabil, este greu să fie în umbra ei, dar tot vrea să îl ajute să depășească situația. Andreea nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el și pentru că e convinsă că fiicele lor trebuie să crească într-o familie completă, să se bucure de prezența ambilor părinți pentru a crește sănătos. El nu înțelege că ea asta și-a dorit, și-a dorit o familie și copii, că, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totuși o femeie realizată”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan și George Burcea vor divorța

Andreea Bălan nu mai vorbește cu el nici măcar pe conturile de socializare, George Burcea nemaifiind urmărit de frumoasa artistă. Mai mult decât atât, cu ceva timp în urmă, Andreea Bălan a decis să șteargă toate comentariile făcute de George Burcea pe contul ei de socializare și, mai mult decât atât, acum este o adevărată probă de voință pentru a mai găsi o fotografie cu ei doi pe contul de Instagram al talentatei artiste, semn că l-a ”șters” din viața ei virtuală, cel puțin.

Iar după ce l-a șters de peste tot, Andreea Bălan a făcut o postare care spune totul despre ce se petrece între ea și George Burceaeste citatul care a făcut-o pe Andreea Bălan să îl pună, public, pe contul ei de socializare, semn că George Burcea nu se mai poate mula pe ideile pe care le are artista despre ce ar trebui să fie într-o casă.