„Parcă e farfurie de pomană” Ce putut să primească o turistă la micul dejun la un hotel din Eforie Nord întrece orice imaginație! Femeia a plătit 370 lei/noapte

O turistă a unui hotel din Eforie Nord a făcut publică experiența care i-a lăsat un gust amar după ce a văzut condițiile care i s-au oferit după ce a plătit o sumă consistentă pentru o noaptea.

Picătura care a umplut paharul a fost discuția pe care a avut-o cu patronul hotelului.

După ce a plătit suma de 370 de lei pentru o noapte petrecută într-un hotel din Eforie Nord, femeia a constatat că are parte de niște condiții mult sub prețul pe care l-a plătit. Când se gândea că va avea parte de o vacanță lipsită de griji și de probleme alături de familie și cel mic, avea să aibă parte de o surpriză total neplăcută.

Micul dejun pe care l-a primit la hotel a fost prima dezamăgire de care turista a avut parte. Masa deloc consistentă și formată aproape exclusiv din produse ambalate, fără mâncare gătită, care să le satisfacă nevoia de mic dejun a turiștilor, a fost doar primul aspect neglijent venit din partea conducerii hotelului. A doua zi, micuțul în vârstă de 3 ani nu a mai primit mic dejun, pe motiv că nu a fost plătit.

Vrând să ceară mai multe explicații patronului, acesta s-a arătat agresiv în limbaj, neavând deloc un comportament civilizat față de femeie.

Turista și-a făcut publică experiența în mediul online pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la această locație turistică din Eforie Nord, cu promisiunea că nu va mai pune piciorul în acel hotel.

„Este ultima oară când mai calc la ei”

„Bună dimineața! Nu suntem genul de oameni care lasă recenzii proaste dar acum nu se mai poate. Am fost cazați la Hotel Casa Ani din Eforie Nord, am vorbit cu doamna la telefon i-am spus că suntem 3 perechi+ 1 copil de 3 ani. Totul bine și frumos, ne-a spus că acum în preț este inclus și micul dejun. Precizez că acum doi ani am mai fost la ei și nu aveau încă restaurant, îți găteai tu. Era perfect! Când mi-a zis că a crescut prețul dar este inclus micul dejun a fost perfect bucurând-ne că nu plecăm cu stomacul gol pe plajă. A fost totul perfect pana ne-am dus dimineața să mâncam. Un mic dejun (cel din poza) de nu aveai ce să mănânci. Același mic dejun a fost toate cele 4 zile (astăzi schimbase în loc de ou și crenvurști a pus cașcaval pane).

doua zi m-au anunțat ca, copilul nu primește mic dejun deoarece nu am plătit pentru el. I-am spus domnului „patron” care era foarte arțăgos, s-o pus pe ceartă că nu mi se pare normal. Eu am plătit exact cât mi-a zis soția dansului pe cameră. Bineînțeles, a început să țipe la mine de față cu toată lumea „atât ai plătit, atât mănânci”.

Este ultima oară când mai calc la ei.

„Ajunsesem să îmi vină să vomit”

Am primit același mic dejun în fiecare dimineață, ajunsesem să îmi vină să vomit când vedeam aceeași mâncare.

Am fost în multe locuri cu soțul si copilul dar niciodată nu am plătit extra pentru el. Plăteam camera cât era și acolo aveam inclus.

Sunt eu prea sensibila și am așteptări prea mari? Era sezonul legumelor. Putea pune frumos roșii, castraveți, măsline etc.

De condiții nu mai vorbesc, afară vopsit gardul și înăuntru-i leopardul.

Apa la toaleta nu mergea, furnici în camera. Ce-i drept e frumoasa piscina dar sunt totuși atâția bani pe o noapte pentru niște condiții vai de mama lor”, a scris turista pe pagina personală de Facebook.