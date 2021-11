Părinții Mihaelei, studenta care a murit cu zile, au făcut dezvăluiri dureroase din fața capelei: ”Doctorul nici nu s-a uitat la ea”

In articol:

Părinții Mihaelei, tânăra de 21 de ani, care a murit cu zile, au făcut dezvăluiri cutremurătoare direct din fața capelei. Mihaela era studentă la Medicină și avea toată viața înainte. Destinul i-a fost spulberat din nepăsarea medicilor, spune mama ei. Acum, după dispariția din această lume a fetei, părinții Mihaelei fac acuzații dure la adresa medicilor.

Potrivit spuselor acestora, tânăra a fost plimbată între spital și casă.

Citeste si: Mama Mihaelei, studenta care a murit cu zile, face mărturisiri dureroase: ”Fetița nu mi-o aduce nimeni înapoi”

Un diagnostic greșit a trimis-o pe Mihaela direct în sicriu, mai înainte de vreme. Carmen și Gelu Anghele, părinții tinerei, au povestit cu multă durere în voce despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata lor. ” Nu mai avem pentru ce să mai muncim. Era studentă în anul III, dar era și anul II la postliceală. Le făcea pe amândouă odată. Durerile ei au început undeva de miercuri, pe 27, ea mi-a zis că îl doare puțin spatele, joi deja a început să o doară tare. I-am zis să mergem la spital, la Urgențe”, a povestit Carmen Anghele, la un post de televiziune.

Mihaela [Sursa foto: Captură Video]

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Carmen și Gelu Anghele, îndoliați după pierderea fiicei lor

Carmen, mama Mihaelei, a mărturisit că fata ei i-ar fi spus înainte să moară că atunci când a ajuns la Urgențe, i s-ar fi făcut doar calmante, care să-i aline durerea.

A consultat-o un medic rezident, a stat până dimineața la spital, până când mama studentei a intervenit și astfel, cadrele medicale au trimis-o acasă cu o rețetă.

Citeste si: Mihaela, o studentă la Medicină, a murit din cauza unui abces. Tânăra avea planuri de viitor, care i-au fost spulberate într-o clipă. Părinții dau vina pe medici: ”N-au controlat-o cu nimic”

Femeia, care este asistent medical, a luat reteța fiicei ei, însă susține că diagnosticul a fost pus greșit.

Sâmbătă, femeia a mers iar la Urgențe, cu mașina personală.

”Consultațiile nu au fost profesionale. Nu s-a pus mâna pe ea, nu s-a uitat la ea, a întrebat-o ce are, i-a pus diagnosticul, i-am zis, păi ce facem cu durerea asta, a zis să îi fac RMN, mi-a dat o adresă, când am sunat a zis că nu se poate, că trebuie cu programare. Am mai sunat, nu am găsit, m-am dus acasă, tot pe antiinflamatoare ne-au trimis acasă”, a mai spus Carmen, la o emisiune TV.

Mihaela [Sursa foto: Captură Video]