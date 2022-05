Paris Hilton, 7 fapte interesante despre multi-milionară pe care (probabil) nu le știați! 09:55, May 6, 2022 Autor: Clara Ionescu

În primul rând, un fan adevărat știe foarte bine că Paris Hilton iubește câinii și are nu mai puțin de... 17 câini. Pentru că este îndrăgostită de fashion – atât de haine pentru ea, cât și pentru cățeii ei – moștenitoarea imperiului Hilton a creat o linie vestimentară pentru simpaticele patrupede. Se numește Little Lily și chiar s-a bucurat de success.

Paris Hilton călătorește în lumea întreagă să participe la petreceri private sau să pună muzică în cluburi celebre de pe toate continentele.

Chiar a avut un post de DJ resident la faimosul club din Ibiza, Amnesia. Paris a cochetat și cu muzica și a avut și un hit lansat, “Stars Are Blind”. Însă puțini știu că starul este o pianistă desăvârșită. În școală, frumoasa blondină a studiat pianul, dar și vioara.

Paris a avut de-a lungul timpului mai multe reality show-uri care i-au adus faima mondială. Ar fi considerată și vedeta care a creat un nou trend și o nouă denumire; și anume 'celebutante'. Acest termen arată o persoană care a cunoscut celebritatea nu prin talent și muncă, ci prin stilul extravagrant de viață pe care îl afișează, dar și prin statutul privilegiat în care s-a născut.

În 2014, popstarul a publicat o carte, intitulată “Confesiunile unei moștenitoare”, care a fost pe lista bestseller a celebrei publicații New York Times.

Paris Hilton a fost văzută în mai multe rânduri în cazinourile din Las Vegas.

Paris Hilton a fost văzută în mai multe rânduri în cazinourile din Las Vegas.

Americanca nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru jocurile de cazino de-a lungul anilor.

Fanii adevărați o îndrăgesc cu siguranță pe frumoasa moștenitoare și o consideră perfectă, doar este ca scoasă din cutie la fiecare apariție.

Însă ar exista o parte a corpului ei pe care însăși Paris nu ar îndrăgi-o prea tare; iar aceasta este partea de jos, mai exact... picioarele. La Hollywood, Paris Hilton a apărut de mai multe ori pe lista vedetelor cu picioare foarte mari. Măsura ei la pantofi ar fi de 44 cm (11 US) și, după cum vă imaginați, este destul de dificil să găsești pantofi și sandale de femei, la această măsură.

Se mai spune că Paris Hilton poartă doar o singură dată o rochie. După ce a fost purtată, piesa vestimentară respectivă este scoasă la licitație, iar toți banii sunt donați unor organizațîi caritabile, ceea ce este de admirat.

Moștenitoarea și-a lansat mai multe produse de-a lungul timpului, printre care și parfumuri. Primul ei parfum, care chiar îi purta numele – Paris Hilton – ar fi conținut feromoni, adică niște substanțe chimice care ar atrage imediat.

De-a lungul anilor, Paris Hilton a creat un imperiu care i-ar aduce milioane de dolari an de an. Superstarul pop are peste 45 de magazine în întreaga lume, în care vinde de la parfumuri, la genți, pantofi, ceasuri și alte bijuterii.

În luna noiembrie a anului trecut, frumoasa blondina s-a și căsătorit cu alesul inimii sale, Carter Reum, iar nunta a ținut trei zile si trei nopți, ca în povești. Mireasa a schimbat mai multe rochii în acele zile, fiecare mai strălucitoare ca cealaltă.

După ce ați citit toată lista de mai sus, este vreun lucru pe care nu îl știați despre moștenitoarea imperiului Hilton?