Paște 2022. Învierea Domnului este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Aceasta aduce cu sine și o serie de tradiții, obiceiuri și superstiții pe care creștinii le respectă cu sfințenie din generație în generație.

Ei bine, trecerea pe sub masă este tot un astfel de obicei. Iată când se trece pe sub masă, dar și ce semnificație are acest obicei!

Când se trece pe sub masă în 2022?

Trecerea pe sub masă este un obicei al creștinilor, păstrat din străbuni și practicat chiar și în zilele noastre. În Vinerea Mare, zi cunoscută și sub numele de Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă, în semn de respect pentru umilințele îndurate de Mântuitor, o mulțime de oameni aleg să țină post negru.

Paște 2022. Când se trece pe sub masă și ce semnificație are acest obicei [Sursa foto: PixaBay]

Tot în Vinerea Mare, coborârea și ridicarea din groapa morții se face în chip simbolic, prin trecerea pe sub masa aflată în mijlocul bisericii. Această masă poartă numele de Sfântul Epitaf și este o icoană pictată pe pânză, reprezentând punerea în mormânt a Domnului.

Potrivit tradiţiei, credincioşii sărută Sfântul Epitaf şi trec pe sub masa pe care acesta este aşezat. După Slujba Prohodului, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din Sfântul Altar, unde va rămâne până la Vecernia sărbătorii Înălţării Domnului, notează observatornews.ro.

Astfel, reamintim că trecerea pe sub Sfântul Epitaf are loc în Vinerea Mare, iar unii credincioși trec pe sub masă fie o dată, închipuind unicitatea Jertfei Lui

Iisus, fie de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a șezut în mormânt.

Ce semnificație are „trecerea pe sub masă”?

Semnificația trecerii pe sub masă are legătură cu punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos și Învierea Lui a treia zi.

Astfel, după slujba Ceasurilor Împărătești, în Vinerea Mare, în toate bisericile se săvârșește „Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”. Aceasta este o slujbă deosebit de specială și presupune scoaterea în mijlocul bisericii a Sfântului Epitaf.

Prezența „mormântului” Domnului și a Crucii Sale în mijlocul bisericii are menirea de a ne învăța că până să ajungă la Înviere, credincioșii trebuie să participe în chip simbolic și la Patimile, moartea și îngroparea Mântuitorului. Mai exact, coborâm împreună cu El în moarte, pentru ca în noaptea Învierii să înviem împreună cu El.

Asemenea lui Hristos care a trecut prin mormânt, pentru a Se pogorî în iad, cu scopul de a-i învia pe toți Drepții care se aflau în așteptarea făgăduinței lui Dumnezeu, creștinii trebuie să moară simbolic și să treacă prin mormânt, pentru a putea învia alături de Iisus Hristos.

Surse: creștinortodox.ro, kanald.ro, observatornews.ro