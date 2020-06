Patriarhia a câștigat războiul! Bisericile își deschis ușile

In articol:

Patriarhia Română jubilează după ultima decizie luată de Ludovic Orban. Guvernul a decis să includă redeschiderea bisericilor în Hotărârea de Guvern care va fi adoptată, marţi. Asta după ce, săptămâna trecută, Patriarhia Română le-a cerut autorităţile să deschidă cât mai repede lăcaşurile de cult.

„Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare. În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite de oficierea de sllujbe și în interiorul bisericilor”, a spus Orban, care a precizat că bisericile nu au fost închise nici până acum, însă nu au fost permise doar evenimente cu număr redus.

”A fost o adevărată campanie împotriva noastră că dăm drumul la păcănele. Jocurile de noroc înseamnă și loteria, casele de pariuri, altele care se desfășoară în baza legii. Ce nu înțeleg cei care ne critică doar ca să se afle în treabă este că măsurile pe care le-am luat au avut la bază analizele de riscuri epidemiologice”, a mai spu Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern.

Ce spune Patriarhia Română

Patriarhia Română a salutat demersul guvernului și a vorbit în numele milioanelor de creștini. ”Patriarhia Română a primit cu bucurie decizia intens așteptată și integral justificată a autorităților de a permite oficierea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, cu participarea credincioșilor, în condițiile respectării unor reglementări limpezi și încă necesare. Ca și până acum, Biserica Ortodoxă Română va respecta exemplar regulile de natură sanitară și le va reitera constant în recomandările pe care le va face credincioșilor săi.

Este esențial să recuperăm constant, dar cu discernământ, deplina normalitate a vieții noastre sociale. Acest lucru ne privește pe fiecare în parte și ne solicită responsabilitatea personală. Credința autentică civilizează, rodește atenție morală, grijă și respect față de celălalt. De aceea, credința onorează în cel mai înalt grad. Ca și respectarea ei.” se arată într-un comunicat al Patriarhiei Române.