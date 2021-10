Patricia Paglieri are un iubit cu doi ani mai tânăr decât ea. Cu ce se ocupă acesta?

In articol:

Patrizia a vorbit pentru Click.ro despre relația sa de dragoste și a oferit mai multe detalii despre povestea sa. Iubitul Patriziei este un afacerit străin, originar din Sicilia, a recunoscut aceasta. Bărbatul este cu doi ani mai mic decât ea, dar nu reprezintă un obstacol în relația lor. Cei doi sunt împreună de patru ani și duc o relație la distanță, bărbatul trăind în Italia.

„Nu lucrăm în acelaşi domeniu. El e mai mic ca mine, are 53 de ani şi locuieşte în Agrigento. Suntem de patru ani împreună, însă cu pandemia asta a fost mai greu şi acum suntem mai bine. Noi suntem mai rezervaţi, nu ne place să ne expunem viaţa particulară. O să plec din nou la el zilele acestea, un pic acolo la el, un pic aici la noi, când vine el, când mă duc eu", a declarat vedeta.

Patrizia se împarte între afacerea cu mâncare (n.r.: aceasta are un restaurant în Capitală), gătit, "slujba" de mamă, dar și relația cu iubitul ei, cu toate astea se descurcă de minune. ,,Nu am o problemă că e mai mic decât mine. Îmi împart viaţa între el şi bucătărie, afacerea cu mâncare pe care o am acasă”, a declarat Patrizia Paglieri pentru click.ro.

Cine este Patrizia Paligeri?

Patrizia are 50 de ani și locuiește în România de aproape 30 de ani, alături de fiul ei Francy. Decizia de a aduce un copil pe lume a fost o dorință a acesteia, pe care nu o regretă, mărturisind că își dorea nespus de mult copii, nu neapărat un soț.

„Voiam copii, dar nu-mi doream neapărat un soţ. Aproape au leşinat amândoi (n.r. mama și tatăl Patriziei) la masă'', a mărturisit Patrizia. Aceasta și tatăl lui Francy s-au despărțit pe vremea când era doar un bebeluș. Francy nu își cunoaște tatăl, iar creșterea lui a fost destul de grea, având în vedere că a trebuit să aibă sigură grijă de el.

„Şase luni am mâncat roşii cu brânză de capră de la vecina şi am băut vin vărsat. Singurul care trebuia să nu sufere era Francesco şi cumpăram pentru el sucuri, dar eu chiar m-am chinuit", a povestit Patrizia depre momentele grele cu care s-a confruntat.

