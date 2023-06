Patrick de la Casa iubirii face primele declarații după ce a ajuns înapoi în brațele Nonei: “Eu am făcut pasul spre împăcare” | EXCLUSIV

In articol:

Patrick, eliminat din Casa iubirii, a vorbit despre experiența lui în emisiune, dar și despre relația frumoasă pe care a format-o cu Nona, în cadrul competiției. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Patrick a explicat de ce a simțit să se despartă de Nona, cum și-a dat seama că a greșit și cum s-au împăcat.

Tot el a menționat că deși a fost într-o cunoaștere cu Patricia, niciodată nu s-a simțit atras de ea, nefiind genul lui de femeie. Tânărul a declarat că nu regretă decizia pe care a luat-o, aceea de aș dori să plece acasă și că perioada în care Nona, iubita lui, a fost descalificată, a fost una foarte grea. Patrick a povestit că privește în viitor și că se bucură de tot ce îi oferă prezentul, în acest moment fiind fericit și împlinit alături de Nona.

Patrick, fericit că s-a împăcat cu Nona

Patrick și Nona sunt din nou împreună. Cei doi s-au afișat pe internet și au promis că nu se vor mai despărți. Patrick a făcut declarații pline de iubire.

"Eu nu sunt despărțit de Nona, suntem într-un cuplu. Nu regret decizia pe care am luat-o, din contră, mă bucur. Eu am făcut pasul spre împăcare, cu siguranță a fost ușor pentru că a lăsat și ea de la ea. În ultima perioadă chiar ne-am lăsat duși de valul din mediul online și de comentariile oamenilor, ceea ce e greșit și simțeam cumva că separarea asta o trăiam din cauza faptului că eu eram în emisiune, nu mai aveam comunicare, nu mai știam nimic, simțeam ușor, ușor cum se pierde. Am ieșit din Casa Iubirii, m-a primit cu brațele deschise și suntem bine. Dacă ar fi fost și Nona în emisiune, mi-ar fi plăcut să rămân până la final.", a declarat Patrick.

Patrick, adevărul despre relația cu Patricia

Patrick a vorbit și despre relația cu Patricia. Se pare că acesta nu a plăcut-o atât de tare încât să o primească în inima lui.

"Patricia este o tipă ok, drăguță, dar nu este tiparul meu de femeie. Când am avut o mică pauză cu Nona, am avut cale liberă cumva spre Patricia și am dat frâu liber cunoașterii, conversațiilor. Nu s-a legat nimic, eu cel puțin nu m-am simțit atras de ea fizic. Pentru simplul fapt că am respectat-o foarte mult, probabil s-a confundat că aș fi atras de ea. Nu este tiparul meu de vedere, pentru că dacă era, făceam cu siguranță pași către ea.", a mărturisit Patrick, la Culisele Iubirii.

