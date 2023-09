Patrick și Nona au pus punct definitiv! „S-a dus momentul în care mai discutam” Patrick a spus adevărul despre relația în care a rămas cu fosta iubită | EXCLUSIV

In articol:

Patrick și Nona au fost unul dintre cele mai iubite cupluri ale sezonului 2 din Casa Iubirii. După ieșirea din casă, cei doi nu au mai fost mult timp în relație și s-au despărțit. Fanii încă nu pot trece peste separarea lor și le cer împăcarea.

Ce relație au acum Patrick și Nona?

Patrick a fost invitat la emisiunea moderată de Bianca Comănici, unde a vorbit deschis despre relația lui cu Nona. Deși și-au spus adio în urmă cu câteva luni, fanii speculează că cei doi nu ar fi încheiat-o de tot și se pregătește o împăcare. Fostul concurent a spus tot adevărul despre legătura lui cu Nona din prezent.

„Eu și Nona nu am mai vorbit de două luni. Tot ceea ce știu e ceea ce arată ea în mediul online, dar nu intru intenționat să văd ce face și ce se mai întâmplă. De la susținători am auzit că a fost plecată din țară, la sora ei, a venit înapoi, dar așa nu știu foarte multe despre ea și nici ea nu cred că știe foarte multe despre mine. Nu o mai urmăresc. Dar așa, cumva ne mai intersectăm pe tiktok, pe online, ne mai vedem pe acolo, dar nu avem nicio interacțiune. Îmi mai apar videoclipuri cu noi din casă. S-a dus momentul în care mai discutam.”, a declarat Patrick.

Patrick și Patricia s-au văzut în afara competiției

Patricia și Patrick s-au revăzut în urmă cu ceva timp. Din întâmplare, au ajuns să facă parte din același eveniment, unde au avut timp de câteva discuții. Tot Patrick a fost cel care a dezvăluit cum a decurs întâlnirea de la acel moment.

„M-am revăzut cu Patricia, ne-am întâlnit. Am apucat să schimbăm câteva vorbe. Eu am făcut pasul, am salutat-o, așa se face. Eram în proiecte total diferite. Ea a muncit săraca o grămadă, a fost model, pe podium, iar eu promoter, prin backstage, cu actorii. Nu am avut foarte mult timp să discutăm, dar în alea 5-10 minute cât am vorbit, am schimbat câteva vorbe, foarte mișto. Nu ținem răzbunare, nu ținem nimănui să facă asta, am fost colegi în Casa Iubirii, indiferent de tot ce s-a întâmplat, până la urmă ne-am întors în viața de zi cu zi și am ținut să vorbim, fără nicio problemă.” , a precizat Patrick, la Culisele Iubirii.

