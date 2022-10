Paul Alex, omul care și-a tatuat povestea de viață pe față, face mărturii cutremurătoare! A fost abuzat în orfelinat și nimeni nu l-a ajutat: "A decis să fiu cadoul lui"

In articol:

Povestea lui Paul Alex este cu adevărat dureroasă. După abuzuri repetate, răpiri, abandon, bătăi și situații în acre un copil nu ar trebui pus niciodată, acesta încă mai are puterea să zâmbească și să se bucure de viața din prezent.

Paul Alex a fost violat la orfelinat

Invitat la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Paul Alex a povestit despre toate suferințele la care a fost supus.

Paul Alex a fost un copil normal, până când statul a decis să îl despartă de mama lui și să îl trimită la orfelinat. Acolo a început calvarul, cei mai urâți ani din viața sa. La doar 12 ani, a fost abuzat sexual de un major, care împlinea 18 ani chiar în acea zi. Nimeni nu i-a ținut partea și a trebuit să își care crucea singură.

"Prima noapte a fost lejer și multe alte nopți, până când aveam 12 ani. Am fost abuzat, violat în orfelinat de unul care atunci făcea 18 ani, era majoratul lui. El a decis să fiu cadoul lui. Sunt atâtea fete acolo, iar de majoratul tău alegi să îmi distrugi mie sufletul și viața. S-a întâmplat ziua. Omul era sponsorizat din Finlanda și nu a pățit mare lucru. Oh, pe câți i-a terorizat și distrus. Destui. Probabil nu ești conștient ca și copil, dar în momentul ăla se deschid pe tine niște chestii și efectiv te controlează. Nu mai ești tu, nu mai iei tu decizii. Nu am putut să spun, doar am plâns. M-au văzut educatorii, am dat-o pentru prima oară că plâng după maică-mea. Nimeni nu a crezut, dar nu au știut ce s-a întâmplat. M-a chemat o prietenă care mă cunoștea și i-am povestit în scris ce mi s-a întâmplat.(...) Tovarășul lui mă teroriza. Îmi lăsa apă în palme, chibrituri. Am fugit de acolo și doi ani de zile m-a căutat Interpolul.", a declarat Paul Alex.

Paul Alex: "Nu mai simt că am mamă"

În trecut, și mama sa l-a făcut să sufere, mai ales prin nestatornicia în materia de bărbați. Micul Paul Alex începuse să îi numească pe toți tata, neavând niciodată, concret, o figură paternă. Astfel, după ani de zile, acesta a recunoscut dacă își iubește sau nu mama.

"Aș minți să zic că da sau că nu. Nu mai simt că am mamă. La un moment dat în viața mea, după un anumite întâmplări, eu am respectat-o și după ce m-am văzut cu ea, pentru că, totuși, a luptat pentru mine o vreme, până să se întâmple separarea. Când îi aud pe unii că vorbesc despre mama...nu judec pe nimeni, dar nu aș vrea ca nimeni să treacă vreodată prin ce am trecut eu. Viața asta e cum e. Nu mai cunosc sentimentul ăla de mic, de la vreo 15-16 ani.", a mărturisit Paul Alex, la În Oglindă.

