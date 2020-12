Paul de la ”Puterea Dragostei” și iubita lui s-au căsătorit?! Anunțul făcut de fostul concurent: „Te iubesc, soția mea scumpă!”

Paul de la ”Puterea Dragostei” și iubita lui s-au căsătorit. Anunțul făcut de fostul concurent pe rețelele de socializare.

Paul de la ”Puterea Dragostei” și iubita lui s-au căsătorit?! Sau cel puțin așa reiese din ultima postare de pe rețelele de socializare a fostului concurent de la ”Puterea Dragostei”, difuzată pe Kanal D.

Paul de la ”Puterea Dragostei” a trecut prin clipe grele înainte de Crăciun, asta după ce tatăl său a murit. Însă acum și-a luat fanii prin surprindere, după ce a postat un mesaj important pe rețelele de socializare.

Paul Daniel alaturi de iubita sa[Sursa foto: Instagram]

Paul de la ”Puterea Dragostei” și iubita lui s-au căsătorit?!

Paul și iubita sa au decis să ducă relația la alt nivel și au postat o fotografie cu verighetele pe rețelele de socializare.

„De când te-am cunoscut am simțit ceva aparte față de tine, am simțit că sufletul meu e legat de al tău, iar datorită ție am învățat ce înseamnă adevărata iubire, să fii lângă un om și în cele mai grele momente, nu doar la bine. Datorită ție m-am schimbat și m-am maturizat, datorită ție sunt mai puternică, tu m-ai făcut ceea ce sunt astăzi și nu am cuvinte să îți mulțumesc! Iar tu, omul meu drag, mi-ai îndeplinit cel mai mare vis, să îți devin soție, iar bucurie mai mare ca asta nu cred că există pe acest pamant! Tu îmi ești speranța și liniște, tu îmi dai puterea de a mă ridica atunci când cad, tu știi să-mi transformi defectele în calități, tu ești totul meu. Iar deși viața mi-a luat câțiva oameni dragi de lângă mine, Dumnezeu mi te-a trimis și sunt recunoscătoare că am un om ca tine în viața mea! Te iubesc cu toată ființa mea scumpul meu soț!”, a

scris iubita lui Paul pe instagram.

Story Instagram [Sursa foto: Instagram]

La scurt timp a venit și răspunsul lui Paul la postarea făcută de către iubita sa pe rețelele de socializare.

„Nu mai am cuvinte. Știi că te iubesc foarte mult și tu ești femeia perfectă pentru mine! Ești trimisă de Dumnezeu pentru a fi cu mine! Te iubesc, soția mea scumpă.”, a fost mesajul postat de Paul.