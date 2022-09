Paul Diaconescu biografie. Vezi care este ocupația de bază a vedetei

In articol:

Paul Diaconescu biografie: Unde s-a născut, carieră, vârstă. Vezi care este ocupația de bază a tânărului.

Paul Diaconescu, biografie

Paul Diaconescu este actor, are 33 de ani și este născut la data 10 februarie 1989.

Tânărul actor a avut norocul să joace alături de Stela Popescu, de Maia Morgenstern, dar și de Oana Pellea, marile actrițe ale țării.

Paul Diaconescu este implicat într-o mulțime de proiecte artistice, dar și de televiziune. În trecut, celebrul actor a participat la Ferma vedetelor.

Paul Diaconescu s-a născut în Pucioasa, județul Dâmbovița cu puțin timp înainte de revoluție, dar a crescut în Brănești, un sat frumos, cu dealuri roditoare, de unde putea să admire munții Bucegi cu ochiul liber, după cum relatează elitaromaniei.ro.

Potrivit sursei citate, tatăl actorului a lucrat ca polițist, iar mama sa a obținut patru mandate ca primăriță.

Paul Diaconescu a studiat la UNATC la clasa lui Florin Zamfirescu: ”Doamna Stela îmi spunea ,,Ce bine că n-avem o meserie vitală omenirii, că ar deveni serioasă treaba. Așa ne putem bucura în voie de cea mai frumoasă meserie din lume!” Mă lăuda si mă aprecia pe platouri, mi-a oferit încrederea că sunt pe drumul cel bun”, a mărturisit actorul.

Paul Diaconescu de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022 [Sursa foto: Instagram]

Paul Diaconescu, actorul prins de Justițiarul din Berceni

Deși are o carieră de apreciat și a fost implicat în o mulțime de proiecte, parcursul său artistic riscă să fie afectat de situația cel puțin compromițătoare în care a ajuns actorul.

Actorul de 33 de ani a fost surprins într-un parc, fix în momentul în care trebuia să se întâlnească, cu o tânără de doar 15 ani. Explicația sa a fost că intenția lui era de a se împrieteni cu minora de 15 ani, nicidecum alta.

„Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el, mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească, cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul.