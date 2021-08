Paul Ipate, declarații emoționante despre Jojo, după șapte ani de relație: "Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto"

Paul Ipate și partenera lui, Jojo [Sursa foto: Instagram] 21:43, aug 7, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Paul Ipate și Jojo au împreună o familie frumoasă și trăiesc o poveste de dragoste cum rar se întâlnește. Recent, în cadrul unui podcast găzduit de Dragoș Mușat și Cosmin Natanticu, bărbatul a mărturisit că partenera sa l-a ajutat foarte mult să se dezvolte și să aibă încredere în el.

Paul Ipate, despre aprecierea nemărginită pe care i-o poartă lui Jojo

Paul Ipate își respectă foarte mult partenera de viață, cu care are o relație de 7 ani. Chiar dacă de multe ori poate au parte și de discuții în contradictoriu, actorul recunoaște că întotdeauna i-a purtat un respect imens Cătălinei, pe care o apreciază enorm.

Mai mult, bărbatul susține că Jojo l-a transformat într-un om total diferit și l-a ajutat să devină cea mai bună versiune a lui: "Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să nu jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat, încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat. Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez.", a declarat actorul, pentru sursa citată.

Paul Ipate și Jojo[Sursa foto: Instagram]

Paul Ipate nu își dorește să urce pe aceeași scenă cu partenera lui

Deși relația dintre Paul Ipate și Jojo este una extrem de strânsă și sunt mai îndrăgostiți pe zi ce trece, actorul nu își dorește să urce pe aceeași scenă cu mama copilului lui.

Motivul principal pentru care a refuzat nenumărate proiecte în care se afla și Cătălina ar fi acela că nu crede în relațiile în care partenerii stau tot timpul împreună, chiar și la muncă: "Am refuzat foarte multe campanii. Am fost foarte rigid în privința asta și, la început, am refuzat să lucrez cu ea și în continuare refuz să lucrez cu ea, pentru că nu cred că o relație poate avea o viață lungă dacă stai atât de mult, inclusiv la muncă, cu partenerul. Nu mi se pare ok. Am făcut o piesă de teatru, două, împreună, dar au fost și piese pe care le-am refuzat pentru că era și Cătălina.", a mai adăugat Paul, în același podcast.

În ceea ce o privește pe Jojo, însă, lucrurile stau total diferit, vedeta nefiind deranjată să lucreze împreună cu iubitul ei: "Ea, de exemplu, nu are o problemă cu chestia asta", a încheiat Paul Ipate.