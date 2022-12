Paul Pescobar s-a iubit cu femei măritate! A spus-o fără reținere, în fața tuturor: „Am fost pe poziție de amant”

In articol:

Paul Nicolau, alias Pescobar, așa cum este cunoscut în lumea bună din București, nu se laudă doar cu o viață profesională de succes, ci și cu una amoroasă foarte controversată.

Antreprenorul a dat lovitura în H.O.R.E.C.A, dar a știut cum să ajungă și la inimile multor doamne și domnișoare.

Paul Prescobar nu mai vrea să fie amantul perfect

Este tată de fată, iar după despărțirea de mama copilei, Pescobar și-a reluat viața de bărbat singur și disponibil, făcând cuceriri pe bandă rulantă.

Astfel că, pe canalul de YouTube TheXclusive, Paul Pescobar, fiind invitatul special al lui Adiță, a făcut publice detalii neștiute despre viața sa amoroasă.

Dincolo de ceea ce are acum, căci pe cineva nu are, declarându-se burlac, așa cum îi spune Adiță, cel mai gagicar antreprenor a recunoscut că de-a lungul timpului a fost și pe poziția de amant.

A fost o vreme, spune el, când faptul că a fost amantul unei doamne misterioase, de fapt, el prin asta i-a făcut un bine soțului încornorat.

Și asta pentru că, dincolo de relațiile intime pe care le aveau, Paul și iubita de la acea vreme, măritată fiind, aveau și o conexiune prietenească.

Antreprenorul mărturisește că întâlnirile lor nu se bazau doar pe momente fierbinți, ci și pe discuții profunde, prin care respectiva reușea să se descarce în fața lui, să își elibereze sufletul de orice încărcătură emoțională sau stresantă și să se întoarcă acasă, unde o aștepta soțul, liniștită și cu zâmbetul pe buze.

Astfel, un amant de succes, subliniază el, nu poate aduce decât bine în viața femeii cu care are o relație. Dar chiar și așa, succes având și acum, Paul Pescobar recunoaște că nu s-ar mai înhăma la o asemenea relație, în care să fie în poziția de amant, chiar dacă este una care nu implică multe responsabilități.

”Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine. Fără sună-mă, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a mărturisit Paul Pescobar la Fiță cu Adiță.