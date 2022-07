Paula Chirilă dă fuga la medicul estetician cât de des poate. Câte operații are vedeta: „Aș băga toți banii în mine”

In articol:

Paula Chirilă este una dintre cele mai dezinhibate vedete din showbizul românesc. Actrița a spus mereu ce a avut în cap și nu a ascuns niciodată lucrurile pe care le-a făcut.

Pentru că a fost mereu asumată, Paula Chirilă a devenit foarte apreciată de fanii ei.

Vedeta a acceptat să vorbească pe parcursul timpului despre aproape orice întâmplare din viața ei pentru că, spune aceasta, nu are nimic de ascuns.

Partenera de pe micul ecran a lui Dan Capatos a fost deschisă și în ceea ce privește operațiile estetice. Chiar dacă arată foarte bine la cei 47 de ani ai săi, Paula Chirilă nu a scăpat de bisturiu.

Câte operații estetice are Paula Chirilă

Vedeta a recunoscut recent, în cadrul unui interviu, că pe parcursul vieții a apelat de mai multe ori la ajutorul medicului estetician.

Paula Chirilă are mai multe intervenții.

Actrița a apelat, printre altele, și la procedura de liposucție. Și nu o dată, ci de două ori. Artista a dezvăluit că a apelat la o intervenție de acest fel pentru prima dată cu mulți ani în urmă.

„Eu am făcut multe la viața mea. Doamna doctor știe. Eu nu mă ascund niciodată, sunt un om extrem de asumat. Am făcut inclusiv o liposucție la doamna doctor. Și crede-mă, după ce am sărit de pe masă, m-am dus într-o emisiune, direct, pentru că nu ai probleme”, a spus Paula Chirilă, potrivit Ego.ro.

Paula Chirilă a fost atrasă și de botox. Artista a apelat, la fel ca multe alte vedete, la botox pentru a scăpa de ridurile de pe frunte. Chiar dacă injecțiile cu botox sunt o adevărată minune pentru unele femei, pentru Paula Chirilă acestea nu au funcționat și asta pentru că botoxul îngreunează mișcarea feței, iar Paula, având spectacole de teatru, nu s-ar putea lipsi de expresivitatea feței.

„Botox am încercat, nu mi se potrivește, am spectacole la teatru, nu mă mai pot încrunta.”

Chiar dacă nu e prietenă cu botoxul, artista s-a împrietenit destul de bine cu acidul hialuronic, la care mai apelează din când în când.

„Mai merg mai pun un acid hialuronic. Eu le încerc pe toate”, a mai spus Paula Chirilă.

„Aș face operații din cap până-n picioare”

Chiar dacă, până acum, Paula Chirilă nu are foarte multe intervenții chirurgicale, coprezentatoarea TV spune că lucrurile s-ar schimba dramatic dacă ar avea fondurile necesare unor astfel de intervenții.

Se știe deja că majoritatea operațiilor estetice sunt destul de costisitoare. Se pare astfel că singurul lucru care o oprește pe Paula Chirilă din a-și opera tot corpul este situația financiară.

„Dacă aș fi milionară aș băga toți banii în mine. Aș face operații din cap până-n picioare. N-am nicio problemă cu asta. Admir femeile care au curajul să aibă intervenții pentru a se simți bine în pielea lor. Atunci când te simți bine în pielea ta vine și succesul. Altfel mergi pe stradă, altă încredere ai în tine. Te simți frumoasă, te simți puternică, începi să tragi prin ceea ce emani”, a mai declarat vedeta.

Paula Chirilă spune că ar face toate aceste intervenții pentru a se asigura că arată iar ca la 30 de ani. Chiar dacă are 47 de ani, Paula Chirilă arată foarte bine, este mereu plină de viață și are o energie uluitoare.