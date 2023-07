Paula Chirilă s-a lăsat pe mâna medicului estetician! Ce schimbare și-a făcut actrița, la 48 de ani: „Am hotărât să-mi fac un cadou”

In articol:

Paula Chirilă are 48 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la noi din țară. Până la această vârstă, Paula a trecut printr-un divorț, hotărând să pună capăt căsniciei cu Marius Aciu după 9 ani. Cei doi au împreună o fiică, pe Carla Sofia, în vârstă de 13 ani.

Pe lângă cariera de actriță, Paula Chirilă are și nenumărate apariții televizate, a lucrat ca prezentatoare TV, iar în prezent este co-prezentatoare în cadrul unei emisiuni. Pentru că apare foarte des pe micul ecran, Paula Chirilă are mare grijă de felul în care arată. Vedeta este adepta intervențiilor estetice și nu ezită să apeleze la medicii esteticieni de fiecare dată când vrea să-și rezolve o nemulțumire legată de aspectul ei fizic.

Paula Chirilă a suferit o operație estetică

De curând, vedeta a vrut neapărat să își rezolve câteva complexe legate de fizicul ei, mai exact a vrut să nu mai aibă gușă, dar nici riduri în zona ochilor.

Paula Chirilă a mers imediat în cabinetul medicului estetician, care i-a oferit și o soluție. Dacă ridurile au fost imediat rezolvate, prin câteva injecții cu vitamine și acid hialuronic în zona ochilor, pentru gușă, actrița a trecut printr-o operație estetică efectuată cu un laser. Aceasta a avut loc în urmă cu ceva timp, iar vedeta s-a declarat extrem de mulțumită. Într-un filmuleț postat pe pagina ei de Facebook, în care apărea alături de medicul estetician, Paula Chirilă povestește despre această experiență, mărturisind că avea mare nevoie de aceste intervenții.

„ Pielea de sub ochi arăta destul de urât, arăta așa, ușor creponată, fiind și foarte subțire, cu aspect de cearcăne”, a spus Paula Chirilă în filmulețul postat pe Facebook.

Mai mult, vedeta a dezvăluit că operația din zona bărbiei a durat doar 30 de minute. Paula Chirilă a mărturisit că eliminarea gușei a fost un cadou pe care a vrut să și-l facă, iar recuperarea a fost una foarte ușoară. În plus, actrița nu a rămas cu nicio cicatrice, singurul lucru pe care l-a observat după operație fiind faptul că zona unde s-a intervenit a fost puțin umflată.

„ Am hotărât să-mi fac un cadou. Am făcut-o și pe asta! Am decis să-mi scot gușa. Recuperarea a fost una foarte ușoară . Nu au fost cicatrici, zona s-a umflat un pic după procedură”, a mai spus actrița.

Paula Chirilă a trecut printr-o operație estetică [Sursa foto: Captură video]