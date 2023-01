Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre relația cu fiica ei! Micuța Elena i-a schimbat viața: "Pur și simplu așa am simțit în prima clipă când am văzut-o" | EXCLUSIV

In articol:

Paula Seling este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară.

Cum a ales Paula Seling momentul de a o face publică pe fiica sa?

Are o carieră lungă, știind clar cum funcționează industria muzicală. Participările ei la Eurovision au fost unele dintre cele mai mari proiecte ale sale, unde lumea a văzut cu adevărat cât de talentată este Paula Seling. Cea mai frumoasă surpriză pentru fanii ei a fost anul trecut, când a anunțat public că este mama unei fetițe de nouă ani.

Paula Seling a stat de vorbă cu WOWbiz și a spus cea mai frumoasă poveste a ei. De când a apărut Elena în viața ei, artista e mai fericită ca niciodată. Timp de 6 ani nu a știut nimeni nimic, până când surpriza a apărut. Paula ne-a povestit cine și cum a ales momentul în care minunea din viața ei să devină publică.

"Nu eu am ales momentul, ea însăși l-a ales, pentru că s-a exprimat foarte frumos că mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine. Exact așa a spus, sunt cuvintele ei. Este un copil foarte inteligent și are o intuiție foarte bună și o inteligență afectivă ce pe mine mă uimește de fiecare dată. Are cuvintele la ea și are niște expresii cu care mă uimește. În fiecare zi are astfel de momente, câteva și ăsta a fost unul dintre ele. Am înțeles că pentru ea este important și pentru noi la fel, tatăl ei și eu, doar că am așteptat ca ea să fie suficient de matură și puternică, încât să fim siguri că este ceea ce își dorește.", a declarat Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Paula Seling, totul despre legătura specială cu fiica sa

Paula Seling ne-a explicat că legătura lor nu a fost realizată de pe azi pe mâine, ci a fost și este ceva special, de la divinitate. Artista simte că familia pe care o are azi, îi era predestinată cu mult timp în urmă, iar azi a devenit realitate. Când a vorbit despre momentele cu Elena, s-a emoționat până la lacrimi.

"Noi suntem mamă și fiică de când ne-a trimis Dumnezeu pe pământ, atât pe mine, cât și pe ea și pe tatăl ei. Pur și simplu așa am simțit în prima clipă când am văzut-o pe Elena, mai mult decât atât, pentru noi era copilul nostru, cred că cu mult înainte să ne întâlnim și...sunt foarte emoționante amintirile acestea. Mai mult decât atât, mi se pare că seamănă cu soțul meu, cu amândoi cumva și suntem tare mândri că ne-a ales să îi fim părinți și cred că a fost doar o chestiune de timp până am găsit-o și după ce am găsit-o, a devenit suflețelul nostru.", a mărturisit Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai important sfat de viață de la Paula Seling pentru fiica ei

Am întrebat-o pe Paula Seling care a fost cel mai prețios sfat pe care i l-a dat fiicei sale. Artistei i-a fost greu să aleagă, pentru că se preocupă atent de grija și educarea Elenei. Cea mai importantă virtute a lor este iubirea.

"Mi-e greu să aleg. În primul rând, la noi este o lege: să încerci să fii bun în orice situație, noi respectăm oamenii și singura lege care nu greșește niciodată este legea iubirii. Din iubire nu poți să greșești niciodată. După părerea mea, acest rol este foarte frumos, nu este deloc greu, mai ales având un copil atât de bun și de frumos ca Elena, din toate punctele de vedere, așa că cred că ne descurcăm, nu cred că avem momente grele.", a precizat Paula Seling, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

