Paula Seling jelește! A murit una dintre cele mai dragi femei din viața ei: „Mi-a fost ca o mamă”

Paula Seling este în doliu după ce Gabriela Duțescu, una dintre cele mai cunoscute profesoare de canto din țara noastră s-a stins din viață. Gabriela Duțescu a format mulți dintre artiștii care concertează astăzi pe scenele naționale și internaționale. Toți cei care au cunoscut-o spun că era o persoană foarte pasionată de ceea ce făcea, care a deschis ușa pentru mulți cântăreți.

Artista o plânge pe cea care a învățat-o ce e muzica. [Sursa foto: Facebook ]

Paula Seling este distrusă de durere

Paula Seling este îngenuncheată de durere din cauza morții profesoarei ei. Artista spune cu mâna pe inimă că Gabriela Duțescu a fost ca o mamă pentru ea și că datorită ei este astăzi una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră.

Paula a făcut anunțul chiar pe Facebook, unde a spus că regretă enorm că nu a vizitat-o mai des și nu a petrecut mai mult timp cu cea care i-a ghidat pașii în lumea muzicii.

„Ziua de azi vine cu o veste îngrozitoare. Profesoara mea, cea care mi-a fost ca o mama, care mi-a dat vocea pe care o am, s-a stins din viață. Nu am cum sa va spun cat de supărată sunt ca a plecat, mai ales ca aș fi vrut sa o sun mai des, sa ii spun cat o iubesc și cat înseamnă pentru mine. Aș fi vrut să las problemele mele și doar să o strâng în brațe, să îi spun că o iubesc. Nu am făcut-o în ultimele săptămâni. Dacă aș fi știut, aș fi dat orice doar să stau la un ceai cu ea, acum nu se mai poate. Sper să mă ierte.”, a scris Paula Seling pe Facebook.

Profesoara de canto urmează să fie înmormântată vineri, la ora 13:00, la cimitirul reformat Giulești-Calvin.

Nu este singura artistă din România care plânge moartea iubitului dascăl. Și Adda este foarte afectată de trecerea în neființă a Gabrielei Duțescu. Cântăreața a răspuns la postarea Paulei Seling: „Deci m-a lovit în piept vestea asta”, a scris Adda pe Fcebook.