Paula Seling, motivul pentru care nu a devenit mamă până la 43 de ani: ”Mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea”. Ce spune artista despre relația cu soțul ei

Paula Seling este una dintre cele mai talentate și apreciate artiste de la noi, având în spate o carieră de zeci de ani, dar și o comunitate imensă de fani.

Admiratori care, deși știu totul despre partea profesională a vieții vedetei, atunci când vine vorba de partea personală nu cunosc foarte multe date.

Paula Seling, motivul pentru care nu a devenit mamă până la 43 de ani[Sursa foto: Facebook]

Paula Seling: „Dacă nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că suntem defecți”

Deși este căsătorită din anul 2005, Paula Seling a preferat să-și țină mariajul departe de ochii curioșilor, ea și Radu Bucura trăindu-și povestea de iubire în cel mai discret mod posibil.

” Mie mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea extrem de personale, pentru că o modalitate de a ne proteja și de a ne proteja relația este să nu vorbim despre noi”, spunea Paula Seling.

Mai mult decât atât, ea spune că discreția cuplului este, poate, și unul dintre motivele pentru care mariajul lor nu a ajuns la final.

În vremuri în care tot mai multă lume divorțează, Paula Seling declară că ea și Radu sunt la fel de uniți ca în prima zi. Lucru ce se datorează și multelor calități pe care partenerul ei de viață le deține și pe care le admiră și i le scoate în evidență ori de câte ori are ocazia.

” Cel mai mult admir la el ușurința cu care poate să învețe orice. Îmi place umorul lui, starea pozitivă și optimismul. Are multe calități despre care nu-i place să vorbească. Niciunul dintre noi nu știm cum reușim să ne păstrăm apropiați în vremuri în care și noi ne mirăm de rapiditatea cu care alții divorţează. Poate are legătură cu faptul că, demult, am hotărât să păstrăm detaliile căsniciei noastre cât mai ferite de privirile şi bârfele celorlalți ”, a mai

spus artista.

Și pentru că tot a vorbit despre aspectul personal al vieții sale, Paula Seling a răspuns și, poate, celei mai arzătoare întrebări, satisfăcând astfel curiozitatea multor fani.

După o relație de zeci de ani, trecută de pragul vârstei de 40 de ani, Paula Seling nu a adus încă pe lume un copil, iar acum a vorbit public despre acest lucru.

Vedeta spune că ea și Radu, la momentul potrivit, decis de Dumnezeu, vor fi dornici să devină părinți. Deocamdată, însă, destinul nu le-a scos în cale această șansă, chiar dacă ei nu prezintă niciun ”defect” pentru rolul de părinte.

„Partea cu copiii e de dorit. Dacă nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că suntem defecți. Ci pur și simplu că nu s-a întâmplat. Acum, când va vrea Dumnezeu și vom fi pregătiți, atunci va fi ”, s-a destăinuit cântăreața, la un post TV.