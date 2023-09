Pavel Bartoș, mărturisiri inedite despre copilărie: „Atunci nu realizam”. Cât de mult l-a ajutat acea perioadă să își dezvolte simțul umorului: „Am crezut că așa trebuie”

In articol:

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi din țară, dar și unul dintre cei mai discreți. Actorul și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor, însă de curând și-a deschis sufletul și a povestit cum a arătat copilăria lui, dar și cum l-a ajutat această perioadă să își dezvolte simțul umorului.

Pavel Bartoș a suferit în copilărie?!

Celebrul actor a cucerit sufletele fanilor săi prin talentul său, dar și prin simțul umorului de care a dat dovadă în majoritatea aparițiilor sale televizate. Într-un interviu oferit recent, lui Pavel Bartoș i s-a cerut părerea despre faptul că mulți dintre comedianți au recunoscut că și-au dezvoltat simțul umorului după ce, în copilărie, au trecut prin întâmplări dureroase și își doresc cumva să ascundă aceste traume, prin glume. În ceea ce-l privește, actorul a mărturisit că a fost influențat de toate întâmplările din viața lui, însă, în copilărie, nu conștientiza că suferă, pentru că i se păreau normale lucrurile care i se întâmplau, căci toți copiii aveau aceleași activități pe vremea aceea.

„Normal că eu mă hrănesc din tot ce mi se întâmplă. Și „One Man Aproape Show”, care e un stand-up teatral, se hrănește din autobiografia mea, spectacolul de la Teatrul Odeon. Dar nu pentru că am suferit, atunci nu realizam că eu sufăr, am crezut că așa trebuie să îți trăiești copilăria. Tocmai, am considerat că am o copilărie fericită. Eram cu copiii și întâi ne făceam temele, ca să nu ne certe părinții, după aia mergeai afară. Eram cu cheia la gât, toate șantierele erau spațiile noastre de joacă. Noi așa am crezut că e copilăria. Dar în general, simțul umorului ți-l dezvolți. Te și naști cu el, dar important e să-l și hrănești. De aceea, citiți, citiți și iar citiți!”, a declarat Pavel Bartoș pentru Cancan.ro.

Cum este Pavel Bartoș în rolul de tată?

Actorul se poate declara un bărbat împlinit, căci, pe lângă succesul din carieră, se bucură și de o familie extrem de frumoasă alături de soția lui, Anca și cele trei fiice ale lor, Rita, Eva și Sofia.

În rolul de tătic, Pavel Bartoș a dezvăluit că încearcă să le ofere copiilor săi cea mai bună educație, însă fără a le impune o mulțime de reguli. Bărbatul a povestit că are încredere în fiicele sale și își dorește să le lase să facă propriilor lor greșeli, din care să învețe.

„Ideea este că totul vine cred că din educație și regulile cumva se impun pe parcurs. În primul rând îi înveți respectul față de ceilalți și să nu le facă celor din jur ceva ce nu le-ar place nici lor. În rest le ofer foarte multă încredere, le las să zburde. Că vor greși, asta e, acum din greșeli înveți multe lucruri. Noi am fost o generație care am fost cu cheia la gât, în care se spunea: nu fă aia, nu fă cealaltă, nu mă face de râs, că la un moment dat nu aveai curaj să mai faci nimic. Atunci le-am spus copiilor mei că îi las, pentru că mult mai multe vor învăța așa. Normal că trebuie să știe că există reguli, că există consecințe, dar în rest am încredere foarte multă în ei.”, a mărturisit Pavel Bartoș pentru Playtech.ro.