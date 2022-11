Pe Dani Oțil l-a ajuns oboseala! Prezentatorul TV nu mai are energie pentru încă un copil: „Avem momentele noastre...”

In articol:

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți realizatori TV din țara noastră. Vedeta intră în fiecare dimineață în casele românilor cu zâmbetul pe buze, însă acest lucru nu înseamnă că nu resimte oboseala.

Mai mult decât atât, Dani a mărturisit că nu mai are atât de multă energie și că a renunțat să mai facă anumite lucruri.

Dani Oțil, cu bateriile descărcate: „Nu mai vin la evenimente nocturne”

Dani Oțil are o viață destul de solicitantă. Printre filmări, evenimente și viața de familie, timpul vedetei a devenit din ce în ce mai limitat.

Tocmai din acest motiv, Dani a decis să își schimbe prioritățile și să se axeze mai mult pe timpul pe care îl petrece alături de soția și de copilul său.

Vedeta are o familie minunată alături de Gabriela Prisăcariu și de micuțul Tiago, care le face viața mai frumoasă celor doi. Având în vedere cât de bine îl prinde rolul de tată pe Dani, multă lume a vrut să afle dacă realizatorul TV își dorește să mai aibă un copil.

Dani Oțil s-a destăinuit astfel și a spus că este pregătit să fie din nou tată.

Totuși, chiar dacă acesta a mărturisit că prețuiește foarte mult momentele pe care le poate petrece alături de Tiagonu crede că mai are suficientă energie încât să o mai împartă și unui nou membru al familiei.

„Eu am promis că nu mai vin la evenimente nocturne, mai ales pe gratis. Prefer să îmi petrec serile cu bebe, că am câteva ore la dispoziție seara și ne jucăm. Deci, da, sunt pregătit (n.r. să devin tată), dar nu știu câte baterii mai am.(...) Cred că sunt tot mai obosit... dar, la un moment dat, cică primești rezultatele. Le aștept. Avem momentele noastre în care începem să ne conectăm ca de la tată la fiu.”, a afirmat Dani Oțil, pentru un post de televiziune.