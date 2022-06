Pe ea o cunoaște toată lumea, dar uite cum arată tatăl Danei Săvuică! Vedeta îi seamănă izbitor

In articol:

Dana Săvuică a fost tot timpul în atenția reflectoarelor, însă nu același lucru putem spune și despre familia ei. Recent, femeia de afaceri a ținut să împărtășească cu cei de acasă o fotografie rară cu tatăl ei, chiar în ziua care bărbatul a împlinit 80 de ani.

Fanii nu s-au ferit să reacționeze când au văzut că cei doi seamănă ca două picături de apă.

Cum arată tatăl Danei Săvuică, la 80 de ani?

Dana Săvuică a publicat o fotografie rară cu tatăl ei în sânul familiei, în ziua în care bărbatul a împlinit 80 de ani. Imaginea a strâns mii de aprecieri în doar câteva minute, iar urările nu au întârziat să apară. Vedeta a scris și un mesaj emoționant în dreptul pozei, în semn de apreciere pentru cel care i-a fost alături în toate momentele importante din viața ei: "La mulți ani, tati! 80 de ani de tinerețe fără bătrânețe, spirit liber, tată și soț iubitor, diplomat de excepție și un bărbat cum rar se mai nasc azi pe pământ." , a scris Dana Săvuică, în mediul online.

Dana Săvuică, alături de sora, tatăl și nepoțelul ei [Sursa foto: Instagram]

Dana Săvuică: "Copilăria mea a fost extraordinară"

Dana Săvuică a avut o copilărie frumoasă, căci a călătorit încă de la vârste fragede în mai multe țări, împreună cu părinții săi. Cum tatăl ei a fost ambasador, vedeta a avut ocazia de vizita o mulțime de locuri spectaculoase. Cu toate acestea, fostul model nu a luat calea diplomației, ci a avut cu totul alte priorități: "Copilăria mea a fost extraordinară din anumite puncte de vedere. Am fost plecată cu părinții mei în diferite misiuni diplomatice. Am trăit în Asia, vremea era superbă, cu soare, palmieri, plajă, nisip fin, oceanul Indian. Am locuit aproape cinci ani în Sri Lanka şi am stat vreo doi ani în Indonezia. Voia să devin şi eu diplomat sau să intru la nişte firme de comerţ exterior.

Adică să îmbin partea de economie pe care o învăţam la ASE cu partea de engleză pe care o ştiam foarte bine. Cum a venit Revoluţia, tatăl meu era în misiune prin Filipine sau prin Malaezia, nu mai ţin minte, nu l-a chemat nimeni acasă, pentru că el a fost diplomat de carieră, nu a fost securist. Astfel, el a rămas în misiunile diplomatice, iar eu, cum m-am văzut liberă, am început să cochetez cu modelingul.", dezvăluia Dana Săvuică în urmă cu ceva timp, pentru adevărul.ro.

Dana Săvuică, alături de tatăl ei [Sursa foto: Captură TV]