Pe ei nu îi sperie deloc facturile! Vedetele nu se uită la bani când fac plățile la final de lună: "Eu plătesc cât mi se cere" | EXCLUSIV

Deși mulți dintre români și vedete se tem de facturi și s-au plâns mult în toamna aceasta, există și persoane cunoscute din România care trăiesc totuși optimist și nu se tem nici de inflație și nici de costuri.

Vedetele au fost perspicace și s-au adaptat din mers odată ce facturile la curent și gaze au crescut. Totuși, deși temerile privind o criză economică sunt mari, artiștii și vedetele autohtone recunosc că nu se sperie pentru că știu cum să își gestioneze bugetul.

Ilie Năstase plătește totul la final de lună

Ilie Năstase este cunoscut pentru performanțele incredibile în tenis, dar și pentru averea impresionantă pe care a strâns-o în timpul carierei. Fostul campion nu se uită la bani și nici nu își face griji când vine vorba de facturi. Plătește totul la final de lună, atunci când primește costurile pentru apartamentul în care locuiește.

"Eu stau la un bloc, aici închiriez și plătesc cât vine la final de lună. Nu e locuința mea și nu știu cât vin facturile, eu plătesc cât mi se cere la final de lună. Ei se ocupă și de calcule și de toate cele eu nu știu cât vin și nici nu mă interesează", ne-a dezvăluit Ilie Năstase.

Bianca Drăgușanu nu se teme de inflație

Bianca Drăgușanu este clar una dintre vedetele care se pricepe de minune la afaceri. Diva știe foarte bine cum se fac banii, iar spiritul de antreprenor a dus-o departe, în prezent având afaceri de succes. Frumoasa blondină a mărturisit, pentru WOWbiz.ro că nu se teme deloc de inflație ci preferă să transforme totul într-un avantaj.

"Nu vedem muntele de deal. La mine, eu văd muntele, nu mă interesează copacii pe care urc ca să ajung în vârful muntelui. Nu mă interesează detaliile astea. Nici nu vreau să mă laud, dar până la urmă asta e viața, e normal.

Nu trăim o viață ușoară în București și nu am ce să comentez. Asta e inflația în România, sistemul în care trăim, nu e nimic surprinzător. Ați uitat când s-a scumpit benzina și motorina, de se duceau cu canistrele, penibili, la benzinărie? Asta e România. De la cine să ai pretenții? Mă plâng acum de factura de la gaz. Păi și ce o să fac, o să stau pe frig toată iarna? Mă îmbrac, îmi iau căciulă, plapumă, cojoace?", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mitică Dragomir, reacție savuroasă la prețurile facturilor

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit și cu Dumitru Dragomir despre facturile la lumină și gaze, iar fostul fotbalist ne-a mărturisit că nu contează câți bani ai, pentru că nimeni nu se bucură atunci când prețurile îl lovesc la portofel.

"Poți să ai oricât de mulți bani, în momentul în care ești lovit la portofel sigur că nu îți convine", spune Mitică Dragomir.

Constantin Enceanu a anticipat valul de scumpiri

Îndrăgitul cântăreț de muzică populară ne-a dezvăluit că a anticipat valul de scumpiri și a încercat să își facă vara sanie și iarna car, așa cum se spune în popor. Artistul face tot posibilul să nu fie afectat de facturile mari, mai ales că s-a și pregătit pentru astfel de perioade.

"Da, am văzut că facturile sunt mai mari, dar ce să facem? Eu am fost crescut cu o gândire, hai să zicem așa mai de la cei bătrâni luată, o gândire mai matură.

Îți faci car iarna și sanie vara. Am încercat de fiecare dată să îmi pun deoparte pentru zile negre. Și în viața mea când am plecat la drum, când am avut perioade de succes, am zis da, ok, trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte și atunci am învățat de la bunici și de la părinți că să pui deoparte atunci când ai, pentru că vine o vreme atunci când nu ai și să ai pus deoparte.

Deci nu, nu m-am plâns, am știut să îmi organizez viața de așa natură încât să nu am probleme dacă vor veni astfel de timpuri", a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu, convins că România va depăși această perioadă

Celebrul designer nu se teme de criza economică. Cătălin Botezatu crede cu tărie în Dumnezeu și în ajutorul pe care acesta poate să-l ofere și este de părere că așa cum s-a descurcat în pandemie se poate descurca în orice situație, atâta timp cât acordă atenție nevoilor oamenilor.

"Am fost încercați în ultimii ani, dar uite că Dumnezeu a avut mereu grijă de noi și sperăm că va avea și de data aceasta. Ne descurcăm, așa cum de exemplu și la începutul pandemiei ne-am adaptat și ne-am redirecționat atenția către obiecte care să satisfacă nevoile de atunci, ne-am adaptat și am venit pe piață cu alte produse.

Până acum nu putem să ne plângem de probleme, de acum încolo că vine și iarna să vedem, dar sper să ne ferească Dumnezeu pe noi ca țară și de aceste probleme și să trecem cu bine", ne-a spus Cătălin Botezatu.

