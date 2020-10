Florin Iordache a fost ales presedinte al Consiliului Legislativ

Florin Iordache, fostul ministru al Justiţiei, controversat pentru celebra Ordonanţă 13 al cărui autor este, a fost ales marţi in functia de președinte al Consiliului Legislativ. Acest organism are ca atribuții avizarea proiectelor de lege depuse în Parlament înainte ca acestea să intre în dezbatere, iar mandatul preşedintelui acestei instituţii este nelimitat, am putea spune "pe viaţă".

In articol:

Florin Iordache este parlamentar PSD, partid care însă nu l-a mai vrut acum pe liste la alegerile care vor avea loc în decembrie. Iordache a devenit celebru pentru replica "altă întrebare" , aşa cum le răspundea jurnaliştilor atunci când se discuta Ordonanţa 13 care modifica Legile justiţiei în favoarea lui Liviu Dragnea.

Sotia lui Florin Iordache s-a pensionat la 47 de ani

Chiar dacă Florin Iordache a reuşit să obţină o funcţie "pe viaţă", soţia acestuia "il bate" la bani desi e pensionara. Soţia lui Florin Iordache a fost judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie si s-a pensionat în anul 2015 la vârsta de doar 47 de ani. Conform celei mai recente declaraţii de avere depuse de Florin Iordache pe site-ul Camerei Deputaţilor, Magdalena Iordache are o pensie de 304.800 de lei, ceea ce înseamnă 25.400 de lei pe lună.

Despre judecătoarea Magdalena Iordache presa scria în 2015 că a preferat să se pensioneze decât să judece un caz celebru coordonat de DNA, conform bzb.ro. Se pare că după ce fusese ani buni judecătoare la Caracal, Magdalena Iordache abia ajunsă la Înalta Curte a primit dosarul în care Alina Bica, fosta şefă de la DIICOT, era acuzată de luare de mită şi abuz în serviciu.

Gestul obscen facut de Florin Iordache in Parlament

Vila lui Florin Iordache, vandalizata de protestari #rezist

Familia Iordache locuieste intr-o vila de langa Bucuresti, iar Florin Iordache a fost victima unui act de vandalism dupa ce in noiembrie 2018, in Parlament, deputatul a facut un gest obscen surprins de camerele de filmat. Desi a negat gestul, sustinand ca era doar cu mainile pe sus, Florin Iordache a fost "taxat" de mai multi protestari #rezist, care au scris cuvinte obscene si au lipit afise pe poarta si pe garajul parlamentarului. Acestia s-au filmat si au explicat ca actiunea lor a fost o reactie la scenele obsecene facute de Iordache in Parlament.