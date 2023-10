Pensia neașteptată pe care o are Tora Vasilescu! Ce sumă încasează lunar marea actriță, după mai bine de 45 de ani petrecuți pe scenă: „Am o pensie rușinoasă”

In articol:

Tora Vasilescu a vorbit cu sinceritate despre traiul pe care îl duce, după ce a muncit mai bine de 45 de ani pe scenă. Marea actriță a teatrului românesc a făcut mărturisiri neașteptate și a spus clar ce o supără cel mai tare.

Cu ce probleme se confruntă acum?

Citește și: Tora Vasilescu și-a aniversat ziua de naștere la pat: „Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți”. Marea actriță are probleme de sănătate

Pensia neașteptată pe care o are Tora Vasilescu

Tora Vasilescu este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la noi din țară. Timp de mai bine de 45 de ani, aceasta a interpretat diverse roluri remarcabile și a reușit să își clădească o carieră de succes. Cu toate acestea, susține că se descurcă destul de greu, căci, spune ea, are o pensie rușinoasă. Suma pe care o încasează lunar de la stat este de 2.350 de lei.

Tora Vasilescu s-a arătat supărată pentru situația ei, dar și a altor bătrâni care se chinuie să își ducă traiul zi de zi.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: UPDATE/VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

„E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…)

Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani (…) Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara”, a spus îndrăgita actriță, pentru antena3.ro.

Tora Vasilescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: „Trebuie să aibă grijă” Care este starea de sănătate a Marinelei Chelaru? Unul dintre apropiații actriței a dezvăluit ce se întâmplă cu ea, la câteva luni după ce a fost externată din spital

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Incendiul din clădirea situată lângă Maternitatea Giulești a distrus camera cu probe a Poliției Capitalei. Se fac cercetări pentru infracțiunea de distrugere din culpă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Actrița trage un semnal de alarmă

În cadrul interviului, actrița a tras și un semnal de alarmă cu privire la problemele pe care majoritatea românilor le întâmpină în prezent. Aceasta precizează că majoritatea oamenilor nu își permit să acopere costurile din salariile sau pensiile lunare, atunci când vine vorba de facturi.

„Nu am ieșit să vorbesc despre problemele mele. Mesajul e că românii nu-și pot plăti facturile din salariu sau din pensii. Este exclus! De 3 ori au evaluat. Prima a fost de 5.000, a doua de 1.700 a treia de 7.000 de lei. Nu au spus nimic. Ce ei vorbesc cu noi? Suntem cantitate neglijabilă, normal! Îți vine factura și plătește (..)”, a mai spus Tora Vasilescu, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Tora Vasilescu [Sursa foto: Captură YouTube]