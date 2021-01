Pensionară de 81 de ani, despărțită de soțul ei de pandemia de COVID-19! Bătrâna suferă cumplit după bărbatul cu 45 de ani mai tânăr: „Mă face să mă simt ca o adolescentă”

In articol:

Iris Jones, o femeie de 81 de ani din Marea Bitanie, a ajuns la capătul puterilor în pandemie. Bătrâna pensionară este căsătorită cu un egiptean pe nume Mohamed Ahmed Ibriham, care are doar 36 de ani. Din cazua restricțiilor de călătorie impuse de pandemia de COVID-19, femeie nu-și poate vedea jumătatea, iar acest lucru o face să sufere cumplit.

Diferența de 45 de ani dintre Iris Jones și soțul ei, Mohamed Ahmed Ibriham, nu a fost un impediemnt, nici măcar atunci când familia și prietenii s-au opus. În schimb, pandemia de coronavirus îi pune la grea încercare pe cei doi proaspăt căsătoriți. Totuși, femeie își arată dragostea pentru partenerul ei pe pagina de Facebook, acolo unde a împărtășit în nenumărate rânduri fotografii și mesaje de dragoste.

„Eși în inima mea pentru totdeauna”,a scris în dreptul uneia dintre cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare. „Sunt alături de tine pentru totdeauna”,i-a răspuns și Mohamed Ahmed Ibriham soției sale, pe care a cunoscut-o tot pe internet, în urmă cu aproximativ un an.

Familia pensionarei s-a opus vehement relației

Deși cei doi soți susțin că sunt legați doar de sentimente foarte puternice, familia pensionare s-a îndoit de sinceritatea lui Mohamed Ahmed Ibriham. Apariția lui în viața pesnionare a stârnit discuții aprinse, mai ales că fiul lui Iris credea că egipteanul o vrea de soție pe mama lui doar pentru a se îmbogăți sau pentru a obține o viză către Marea Britanie.

"Ea a dezvăluit că vorbise cu tipul acesta din Egipt. Nu știam vârsta lui și nu prea mă gândeam prea mult la treaba asta. Apoi, într-o zi, a venit şi a spus ‘m-am îndrăgostit de tipul acesta’. Când am aflat vârsta lui au început problemele în familie. Fratele meu nu a acceptat relaţia, era totul dubios din cauza diferenței de vârstă. Darren a fost mai rău decât mine. Nu a vrut să aibă nimic de-a face cu bărbatul ei."a povestit Stephen, unul dintre fiii femeii.

„Dacă se căsătorește cu mine pentru averea mea, va fi din păcate dezamăgit pentru că trăiesc din pensie. Nu sufăr prefăcătoriile şi i-am spus imediat că nu poate trăi din banii mei. De altfel, el a semnat deja un contract prenupţial pentru a mă asigura că nu are interese ascunse. Îl iubesc foarte mult pentru că mă face să mă simt ca o adolescentă. În Egipt ne-am destrăbălat. Am mers la cele mai bune restaurante şi întotdeauna am împărţit nota de plată. L-am avertizat că nu se poate baza pe ideea că îl voi întreţine" povestea bătrâna anul trecut, chiar înainte de nuntă.