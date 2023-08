„Pentru mine a fost o lecție” Decizia pe care a luat-o Marcela Fota după moartea soțului ei! Nimic nu o mai poate da înapoi | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota este una dintre cele mai iubite și ascultate cântărețe de muzică populară. Artista se bucură și de o comunitate mare de oameni care o urmăresc pe rețelele de socializare, care o susțin în tot ce face.

Marcela a trecut și prin momente mai puțin frumoase. În urmă cu câțiva ani, și-a pierdut soțul pe neașteptate.

Marcela Fota s-a schimbat radical după moartea soțului ei

Marcela Fota și-a iubit mult soțul și i-a fost foarte greu să își revină după decesul acestuia. La ceva timp, artista a încercat să își refacă viața, într-un mod foarte discret, cu un tânăr de 25 de ani. Multă lume a criticat-o și judecat-o, însă Marcela și-a trăit viața la maxim și nu a ascultat de gurile rele. Într-un interviu exclusiv, artista ne-a mărturisit cum a schimbat-o moartea soțului ei și ce decizie permanentă a luat în ceea ce o privește.

„Pentru mine a fost o lecție ce s-a întâmplat cu soțul meu. A fost cea mai mare lecție a vieții mele faptul că într-o fracțiune de secundă s-a stins. Atunci mi-am învățat lecția. Eu trebuie în fiecare zi să încerc să fiu bine, să îmi bucur sufletul cu o ieșire în parc cu David, cu o ieșire cu prietenele mele, cu mine singură sau o plecare cu cine vreau eu. Încerc să îmi fac câte o bucurie zi de zi.”, a declarat Marcela Fota, pentru WOWnews.

Marcela Fota a împlinit recent 46 de ani

Marcela Fota a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani. Ce-i drept, interpreta de muzică populară nu arată deloc conform anilor, ci mai degrabă ca o adolescentă de 20 de ani. Chiar de ziua acesteia, WOWbiz a luat legătura cu ea, pentru a ne oferi primele declarații. Marcela ne-a spus cum se simte la 46 de ani și ne-a dezvăluit câte ceva despre vacanța pe care a avut- împreună cu sora ei, în Grecia.

"Mă simt minunat! Tocmai acest motivul pentru care nu am niciun fel de complex pentru faptul că împlinesc 46 de ani. Mă simt și sunt, cred, în cea mai bună formă a vieții mele. Sunt împlinită din toate punctele de vedere. Am ales să fug din țară, am ales să plec doar pe relaxare pentru că noi, muncind foarte mult în perioada asta, am zis că de luni până vineri așa să am timp doar pentru mine. Am fugit într-un loc de vis și astăzi voi sta tot aici, iar mâine mă întorc în țară pentru că am treabă peste weekend", a spus Marcela Fota, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

