Pentru o primavara excelenta, iti recomandam 5 rochii office superbe!

In sfarsit a venit primavara si putem incepe ,,curatenia” in garderoba. La cum arata prognoza meteo, mai mult ca sigur poti uita de gecile groase de iarna (tine totusi la indemana o geaca mai subtire sau un palton) si putem sa ne bucuram din nou de tinute lejere.

Primavara este despre revenirea naturii la viata, asa ca iti recomandam sa porti cat mai multe piese vestimentare in culori deosebite sau cu imprimeuri speciale. Chiar si pentru birou, iti sugeram sa alegi rochii office superbe, pentru care sa fii admirata si care sa iti inveseleasca ziua! Daca esti coplesita de multitudinea de rochii care se regasesc pe piata, iti vom prezenta in continuare cateva dintre favoritele noastre!

Daca iti place sa porti imprimeuri, cu siguranta vei adora Rochia neagra cu volane si maneci din voal cu buline. Dupa cum probabil stii si tu, imprimeul cu buline este unul dintre cele mai populare si nu se va demoda niciodata. Poti purta rochii cu buline mari sau cu buline foarte mici, le poti integra in tinute de seara sau chiar si in tinute office. Rochia pe care ti-o recomandam are buline foarte mici pe maneci, astfel incat va avea un aspect elegant fara sa iasa prea mult in evidenta. Fiind neagra, se va potrivi chiar si in momentele in care ai nevoie de o tinuta formala pentru o intalnire de afaceri.

Ce moment poate fi mai bun pentru purtarea imprimeurilor vesele, florale, daca nu primavara? De aceea, iti recomandam Rochia neagra cu maneci din voal cu print floral. Este superba, are o lungime midi si este confectionata din stofa neagra elastica, astfel incat este foarte confortabila. Decolteul este decorat cu voal cu un print deosebit floral, iar din acelasi material sunt confectionate si manecile. Pentru un plus de eleganta, rochia se inchide la spate cu un fermoar ascuns.

Pentru zilele racoroase, probabil vei dori o rochie din jersee fin, subtire. Avem produsul ideal pentru tine: Rochia gri cu imprimeu floral maxi. Avand o croiala dreapta si un material calitativ, se va aseza perfect pe orice silueta. Manecile trei sferturi o fac perfecta pentru aceasta perioada si cu siguranta o poti purta in diferite tinute, atat elegante, cat si casual. Iar imprimeul floral iti va aduce aminte ca este primavara, chiar si in zilele mohorate, cand starea ta de spirit nu va fi una foarte buna!

Daca iti doresti o rochie cu adevarat eleganta, pentru ocazii speciale, atunci Rochia eleganta bordo cu maneci din dantela este perfecta pentru tine. Mai mult ca sigur ii vei aprecia culoarea si manecile deosebite, realizate din dantela. Este o rochie cu o croiala dreapta, astfel incat sa te poti bucura de ea indiferent de tipul siluetei tale.

Si ultima propunere de astazi este o Rochie bleumarin cu print abstract verde. Cu siguranta este rochia ideala pentru primavara, datorita imprimeului deosebit. Este confectionata din jerse subtire si elastic si are maneci trei sferturi.

In incheiere, asteptam parerile tale in legatura cu rochiile prezentate si am vrea sa stim pe care ai alege-o pentru primavara aceasta!