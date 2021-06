Pepe a făcut marele anunț, în direct! Fanii sunt în extaz: „Poate mai urmează încă un copil”

Pepe vrea să fie tată pentru a treia oară [Sursa foto: Captura Video] 15:20, iun 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

Pepe este un bărbat singur din luna noiembrie a anului trecut. Celebrul cântăreț și Raluca Pastramă au divorțat oficial în luna fabruarie, la notar. Bruneta a fost cea care și-a dorit să pună capăt căsniciei. Invitat în platoul unei emisiuni televizate, Pepe a mărturisit că și-ar dori să se căsătoreacsă din nou.

Mai mult decât atât, el a mai spus că își dorește să devină tată pentru a treia oară, asta daca viitoarea ei iubită își dorește acest lucru.

„Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi... Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu! Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a declarat Pepe.

Pepe vrea să se căsătorească din nou [Sursa foto: Instagram]

Pepe nu a vrut să divorțeze de Raluca Pastramă

În cadrul aceleași emisiuni, Pepe a mai spus că nu și-a dorit să divorțeze de Raluca Pastrană. Cu toate acestea, celebrul cântăreț i-a respectat dorința fostei lui soții.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a mărturisit artistul, în cadrul unei emisiuni televizate.