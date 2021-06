Pepe, declarații bombă despre divorțul de Raluca Pastramă: „Nu mi-aș fi dorit...”

Pepe și Raluca Pastramă [Sursa foto: Instagram] 08:30, iun 12, 2021 Autor: Clara Ionescu

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în luna februarie a acestui an, la notar. Cei doi au avut o relație care a ținut nouă ani de zile, dintre care 8 au fost căsătoriți. Ei au împreună două fetițe: Rosa şi Maria, pentru care au păstrat o relație frumoasă și se implice în continuare egal în creșterea lor.

Invitat recent în platoul unei emisiuni televizate, Pepe a vorbit despre divorțul de Raluca Pastramă. El a amintit faptul că a fosta lui soție a fost cea care a decis să încheie relația. Celebrul cântăreț a mărturisit că nu și-ar fi dorit să divorțeze de Raluca Pastramă, alături de care are o familie frumoasă.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat Pepe.

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile[Sursa foto: Instagram]

Pepe, adevărul despre o nouă iubită: „Cred în dragoste adevărată”

Pepe a mărturisit că nu este într-o nouă relație, însă este deschis să cunoască alte persoane. El a dezvăluit că atunci când va găsi din nou pe cineva care va merita dragostea lui va face totul pentru a face acea persoană fericită.

„Cred în dragoste adevărată. Nu pot să judec o persoană după alta. Fiecare femeie din viața mea a avut parte de același tratament, i-am pus lumea la picioare, a fost iubită, respectată și i-am oferit libertate și susținere, fiecare a știut ce să facă cu ele. Am avut etape furmoase de iubire cu fiecare persoană din viața mea. Am ajuns în punctul în care mă simt iubit, respectat.

Nu sunt într-o relație, sunt în tatonări. Mi-e simplu să spun că sunt și în cinci relații, nu am nici cea mai mică jenă. Dumenzeu îți oferă peste noapte câte o șansă de asta pe care nu o poți rata. În momentul în care conștientizezi că e ceva ce merită, mă arunc și în prăpastie, fără regrete, fără să mă gândesc”, a mărturisit Pepe.