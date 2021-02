Pepe este din nou într-o relație? Dezvăluirile celebrului cântăreț: „Nu ar trebui să surprindă”

In articol:

Pepe și Raluca Patsramă au decis să pună capăt căsniciei lor, după mai bine de opt ani de zile. Între cei doi nu mai există cale de împăcare, iar această afirmație a fost făcută chiar de celebrul artist, în cadrul unei emisiuni televizate. Relația lor este una bună și urmează să divorțeze pe cale amiabilă la notar.

Artistul a mărturisit că cele două fete ale lor, Maria și Rosa, au fost foarte receptive odată ce au primit vestea divorțului. Cu privire la cine va ajunge să petreacă mai mult timp cu fiicele, Pepe și Raluca Pastramă au fost de acord să aibă custodie comună, iar decizia privind locuința fetelor a fost luată tot împreună. Ele vor rămâne la vila lui Pepe din Pipera, însă vor petrece în egală măsură și timp alături de mama lor.

„Noi nu suntem certați, dar de împăcare nu se pune problema, sub nici o formă, ca relație nici nu se pune problema, noi am vorbit și azi. O să divorțăm la notar. Nu mai avem nici o treabă. Noi nu mai dormim în același pat din octombrie. Noi stăm la aceeași masă împreună. Am vorbit și noi cu persoane care au mai trecut prin viață. Copiii au reacționat chiar bine, nu ne așteptam ca ele să știe deja ce înseamnă situațiile de genul”, a spus Pepe, pentru un post de televiziune.

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile[Sursa foto: Instagram]

Pepe este pregătit să aibă o nouă iubită?

Pepe este

acum un bărbat singur și se pare că este deja pregătit să cunoască și alte femei, după despărțirea de Raluca Pastramă . Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă s-a gândit la o nouă relație, el a oferit un răspuns neașteptat.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă mâine-poimâine va apărea, eu sau ea, cu cineva de mână”, a declarat Pepe. Celebrul cântăreț nu a oferit mai multe detalii dacă există deja o persoană în viața sa cu care ar putea să apară de mână în viitorul apropiat.