Pepe si Liviu Varciu [Sursa foto: Facebook]

Liviu Vârciu și Pepe sunt foarte buni prieteni. În urmă cu 21 de ani, însă, lucrurile stăteau total diferit, Liviu Vârciu face declarații abia acum despre momentul în care Pepe i-a furat iubita și s-ar fi prezentat chiar la ziua lui de naștere la brațul ei.

”Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost. Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a povestit Liviu Vârciu pe YouTube. (Vezi și: Care este prețul fericirii lui Liviu Vârciu? Iată ce investiție va face pentru Anda Călin, mama copiilor lui)

Reacția lui Pepe

La rândul lui, Pepe, amuzat de toată situația, și-a justificat rapid gestul: “Eu voiam să vă împac”.



De asemenea, Liviu Vârciu a mai povestit un episod asemănător, când Pepe l-a sunat în timp ce era cu o fostă iubită a membrului, pe atunci, de la L.A:

„Dormeam, 21 de ani aveam. Mă sună Pepe: Eu sunt la Club, vrea să te salute cineva. Vorbesc bla, bla, bla. Îi zic: ce cauți cu Pepe??? Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”, povestește Liviu.