Pepe, în lacrimi la filmări! Cântărețul a fost dat afară de regizor: „M-am umflat de plâns”

Pepe a lansat recent piesa „Un înger”, pe care i- dedică nepotului său mort în urma unui accident de mașină, în urmă cu 14 ani de zile. Celebrul cântăreț a povestit că aavut parte de un șoc în timpul filmărilor. Protagonista videoclipului a fost Paloma, o tânără fără auz care a recitat melodia prin mimica gestuală.

Prestația fetei l-a copleșit de emoție pe Pepe, care a fost dat afară de regizor de pe platoul de filmare.

„Aflasem de ea, normal, că am fost de acord cu ideea în sine a limbajului semnelor pentru videoclipul piesei. Mi s-a părut ceva nou și diferit. E profund. (…). Ea a simțit doar o vibrație la filmări. Atunci când am pus o boxă lângă ea și am dat drumul la piesă, ea nu a auzit nimic.

Ea doar reproducea după vibrația respectivă, după ritm, ceea ce-i transmitea Lavinia. (…) Când am văzut-o, mi-era jenă, nu știam cum să mă adresez…. Când a dat prima dublă, m-am umflat de plâns. M-a dat regizorul afară. Mi-a zis: „Pepe, te rog mult, ieși de la filmare să pot să filmez”, a delarat Pepe pentru un post de televiziune.

Plaoma, fetița care l-a făcut pe Pepe să izbucnească în lacrimi [Sursa foto: Captura Video]

Piesa „Un înger”, dedicată nepotului lui Pepe

În urmă cu 14 ani de zile, nepotul lui Pepe și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Franco se afla într-o mașină alături de mai mulți tineri, iar șoferul se afla sub influența alcoolului. Bărbatul a pierdut controlul vehiculului și a derapat la o viteză de 150 de kilometri pe oră într-o remorcă aflată pe marginea drumului.

Pepe a mărturisit că piesa „Un înger” este dedicată nepotului său.

„E o piesă specială. El e îngerul, despre el era vorba (n.r. Franco). Este izvorâtă din fapte reale. La vreo lună sau două după ce a avut accidentul nepotul meu l-am visat. Când l-am visat, vorbeam cât se poate de relaxat cu el și l-am întrebat de ce nu-i apare în vis lu taicăsu și mi-a zis: ”Ia-l tu în brațe, spune-i mai întâi să zâmbească. Momentan nu pot să apar că el plânge întruna”. Și ăsta e mesajul piesei”, a dezvăluit artistul în urmă cu ceva timp.