Pepe și Raluca Pastramă, împreună de Paște! Cum au fost surprinși alături de fiicele lor

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în luna februarie a acestui an. Chiar dacă drumurile lor s-au separat, cei doi sunt legați de două fiice pe care le iubesc mai multe decât orice: Maria și Rosa. Cei doi continuă să fie aproape pentru fetele lor în momentele importante.

Celebrul cântăreț nu a lipsit de la aniversarea fetiței cei mici, moment în care s-a reunit pentru prima dată cu fosta soție după divorț.

În ziua de Paște, Pepe și Raluca Pastramă au lăsat în urmă orice fel de neînțelegere și au luat masa împreună. Cei patru s-au bucurat de mâncarea tradițională și timpul petrecut împruenă. Pepe și-a filmat fetițele în timp ce ciocneau și le-au urat fanilor un Paște fericit. Raluca Pastramă s-a pozat alături de fiicele ei în timp ce ciocnau ouă, iar fanii au fost foarte fericiți să îi știe din nou pe cei doi împreună.

Pepe și fiicele lui, în ziua de Paște [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Raluca Pastramă, primul interviu după divorțul de Pepe

Raluca Pastramă a fost cât se poate de discretă după divorțul de bărbatul alături de care a fost aproape 10 ani de zile. recent, bruneta a oferit primul interviu după divorțul care i-a întristat atât de mult pe fani.

Raluca Pastramă și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Raluca Pascu iubește din nou?! Fosta soție a lui Pepe a primit un buchet grandios de trandafiri: „Când ești răsfățata...”

„Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și sta să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic.(...) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat Raluca Pastramă.