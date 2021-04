Pepe și Raluca Pastramă, prima apariție împreună după divorț! Cum au fost surprinși cei doi FOTO

In articol:

Au trecut mai bine de două luni de la divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă, care a avut loc pe cale amiabilă în partea ambelor părți. Cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate după mai bine de 8 ani de căsnicie. Cei doi au dat de înțeles că între ei nu va mai exista niciun șansă de împăcare, însă fanii speră în continuare că lucrurile dintre cei doi se vor rezolva.

Spre bucuria fanilor, însă în special a celor două fetițe pe care le au împruenă, Pepe și Raluca Pastramă au avut parte de o reuniune în acest weekend. Rosa, fiica cea mică a celor doi, a împlinit vârsta de 6 ani. Părinții fetiței au decis să dea o petrece pe cinste, unde au fost invitați oamenii dragi din viața lor. Raluca Pastramă a postat mai multe fotografii de la ziua de naștere a fiicei sale, iar într-una dintre ele apar eși fostul ei soț. Pepe nu a putut să lipsească de la un asemenea moment important din viața fiicei sale.

„👧🏻🌹 My baby girl is getting bigger 🌹👧🏻 Mulțumim pentru toate mesajele și gândurile frumoase ce ni le-ați transmis, ne dorim să se întoarcă înzecit catre voi!”, este mesjaul transmis de Raluca Pastramă pe pagina sa de Instagram.

Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii și le-au urat toate cele bune. „Sunteti o familie superba Fetitele sunt minutate sa va traiasca sa creasca mari pupiciii😘😘😘😘💖”, „La mulți ani sănătoși și fericiți copilei voastre,frumosi ca si familie,👏👏👏!!”, „La mulți ani rosa sa fi sănătoasă și fericită alaturi de cei dragi ❤️❤️”, sunt foarte câteva dintre comentariile internauților.

Pepe și Raluca Pastramă, prima apariție împreună după divorț [Sursa foto: Instagram]

Pepe și Raluca Pastramă s-au despărțit după nouă ani de căsnicie

Anunțul că Pepe și Raluca Pastramă divorțează a fost dat chiar de artist pe contul său de Youtube, în luna noimebrie a anului trecut. Celebrul cântăreț a dezvăluit că cea care a pus capăt relației a fost Raluca Pastramă.

„Eu alături de Raluca nu mai vom mai parcurge acealași drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni”, a spus Pepe pe canalul său de YouTube!