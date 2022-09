Pepe va deveni tată pentru a patra oară? Primele declarații ale artistului despre venirea pe lume a unui nou copil

In articol:

Pepe se simte acum un om împlinit din toate punctele de vedere. Are o căsnicie fericită și este tată a trei copii, două fetițe din prima căsătorie și mezinul familiei, care a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni. Cântărețul este de-a dreptul topit după fiul său, mărturisind că în momentul de față consideră că are tot ce și-ar putea dori de la viață, însă nu exclude ca în viitor să devină tată pentru

a patra oară. Iată ce a spus Pepe despre venirea pe lume a unui al patrulea copil!

Pepe și-a regăsit liniștea în brațele lui Yasmine Ody, femeia care l-a făcut tată pentru a treia oară. Viața celor doi s-a schimbat în mod radicală de când au devenit părinți de băiat, însă nu uită nicio secundă să-și ofere timp de calitate doar pentru ei.

Pepe își mai dorește un copil?

Pepe are două fetițe minunate din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă, iar Yasmine Ody l-a făcut tată de băiat. Este un tătic foarte mândru și nu face niciodată diferențe între copiii lui. Artistul se simte împlinit în postura de tată a trei copii, însă a declarat că nu poate spune nu unui al patrulea copil în cazul în care se va întâmpla.

De asemenea, Pepe își dorește să ofere timp intimității lor și, ori de câte ori simt nevoia, cei doi să poată evada din cotidian.

Pentru moment, artistul spune pas unui nou copil, însă nu exclude ca pe viitor să mai apară încă un bebeluș.

„E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (...) Nu fac diferențe niciodată (n.r între copii). Acum spune că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi”, a mărturisit artistul, conform Spynews.