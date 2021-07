Percheziții acasă la Brigitte și Florin Pastramă! Au fost luați prin surprindere de oamenii legii la prima oră a dimineții. De ce faptă sunt acuzați cei doi soți

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Captură Video] 10:36, iul 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

O percheziție domiciliară a fost făcută, joi dimineață, acasă la Florin și Brigitte Pastramă. Oamenii legii au mers acasă la vedetă, în această dimineață, pentru a face o perchezițe, Brigitte și Florin fiind acuzați că ar vinde măști de protecție contrafăcute. Mai precis, fosta soție a celebrului tenismen Ilie Năstase și actualul ei soț ar fi vândut măști de protecție imprimate cu mărcile unor producători de lux, fără să aibă autorizație.

Astfel, cei doi soți urmează să fie aduși la sediul Poliției Sectorului 2, au transmis oamenii legii.

Ce spun oamenii legii

„ Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute. Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Politiei Sectorului 2 pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se arată într-o informare a Poliţiei, conform Antena3.ro.