”Persoana potrivită” Ramona Olaru i-a pus pe gânduri pe fani cu ultima postare de pe internet! Mesajul a fost făcut public, fără rețineri

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, ținându-i pe aceștia la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu internauții atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci blondina a distribuit, pe pagina personală de Instagram, un mesaj prin prisma căruia a încercat să le explice tuturor că, de fapt, atunci când ești alături de persoana potrivită, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit, căci partenerul perfect pentru cineva va oferi tot ce ai nevoie, fără să îți dea impresia că ceri prea mult.

„Persoana potrivită îți va arăta că nici măcar nu ai cerut prea mult.”, scrie în mesajul distribuit de Ramona Olaru, pe Instagram.

Ramona Olaru își dorește să devină mămică

Nu de puține ori, Ramona Olaru și-a exprimat dorința de a deveni mămică pentru prima dată. Vedeta vrea ca acest lucru să se întâmple cât de curând și, chiar dacă până acum nu a fost să fie, blondina privește cu optimism spre viitor și este sigură că dorința i se va îndeplini atunci când va fi momentul potrivit.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Ameri Nasrin.

